Volání na Ukrajinu zůstane levnější. Operátoři prodloužili dohodu o další rok

Telefonování na zahraniční ukrajinské číslo, ale třeba i roaming z Ukrajiny s domovským čísel některé země EU, bude nadále cenově výhodnější proti jiným zemím mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Na prodloužení stávající platné dohody o dalších 12 měsíců se domluvilo 22 evropských operátorských skupin spolu se sedmi ukrajinskými telekomunikačními operátory. Cílem je zajistit, aby uprchlíci z Ukrajiny mohli zůstat propojeni přes hranice za rozumných cenových podmínek.

Dohodu zprostředkovala Evropská komise společně s ukrajinským národním regulačním orgánem NCEC (obdoba českého ČTÚ). Cenově dostupná volání umožňují lidem, kteří hledají přístřeší v Evropě, dostat se k rodině a přátelům na Ukrajině a naopak. Operátoři, kteří dohodu podepsali, se zavázali, že budou vzájemně snižovat své sazby za přeshraniční spojení hovorů.



Většina velkých operátorských skupin podepsala dohodu s ukrajinskými operátory. Dohodu mají uzavřenou všichni tři čeští síťoví operátoři (T-Mobile, O2, Vodafone)

Dohoda se týká převážně mezinárodních hovorů, to znamená volání na ukrajinská čísla s předvolbou +380. Dohodu mají podepsanou i všichni tři čeští operátoři. O2 účtuje volání na Ukrajinu stejně, jako byste volali do kterékoli tuzemské mobilní sítě, T-Mobile a Vodafone mají zvýhodněnou sazbu 2 Kč za minutu. V případě roamingu (volání s českým číslem na Ukrajině v místní síti) už všichni operátoři tolik velkorysí být nemusí – v zóně 1, tzn. spolu se zeměmi EU, má Ukrajinu jenom O2. T-Mobile a Vodafone ji řadí do zóny 2 s vyššími sazbami včetně minutových poplatků za příchozí hovor.

Ukrajina ladí předpisy s EU

Sdružení evropských telekomunikačních regulátorů BEREC konstatuje, že operátoři, kteří podepsali společné prohlášení, mají obecně větší prospěch ze vzájemně nižších sazeb než ti, kteří ji nepodepsali, což znamená, že mohou svým zákazníkům nabídnout nižší poplatky. Sdružení BEREC rovněž konstatuje, že jak provozovatelé z Evropského hospodářského prostoru (EHP), tak z Ukrajiny přenášejí výhody vyplývající z těchto nízkých sazeb na spotřebitele, tedy že nabízejí nižší ceny než před regulací. Zároveň operátoři ze zemí EHP nadále nabízejí uprchlíkům bezplatné SIM karty, bezplatné mezinárodní hovory na Ukrajinu a měsíční balíčky použitelné v hostitelské zemi.

Současně Ukrajina pracuje na úplném sladění svých právních předpisů s právními předpisy EU s cílem začlenit se trvale do oblasti roamingu v EU. Telekomunikační operátoři se sídlem v EU a na Ukrajině podepsali společné prohlášení o zajištění dostupného roamingu a mezinárodních hovorů mezi EU a Ukrajinou poprvé v dubnu 2022. Od té doby byla dohoda pětkrát prodloužena.