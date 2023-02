Volání z Ukrajiny jako doma. Dohoda s EU směřuje k začlenění země do regulované roamingové zóny

Volání s ukrajinským mobilním číslem na území států EU za stejných podmínek jako doma a to stejné i pro případné návštěvníky z EU na Ukrajině. K takovému cíli směřuje dohoda Evropské komise s Ukrajinou na zařazení země do regulované roamingové zóny, v níž jsou už nyní všechny země evropské sedmadvacítky plus některé další země a území (např. Norsko, Island, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Vatikán, San Marino). Zákazníci operátorů z těchto zemí pak výrazně šetří za mobilní služby spotřebované v roamingu.

Evropská komise aktuálně přijala návrh na začlenění roamingu do dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Po vstupu dohody v platnost nebudou muset návštěvníci z Ukrajiny platit během cestování po EU žádné další poplatky při používání svých mobilních telefonů s domácím ukrajinským číslem. Obdobně budou stejná práva platit i pro cestující z EU při návštěvě Ukrajiny.

7krát víc přenesených dat

Dosud úlevy z roamingu pro ukrajinská čísla poskytovali na základě dohody s Evropskou komisí operátoři v zemích EU na dobrovolné bázi. Dohoda, do níž je zapojeno sedm ukrajinských operátorů a 20 evropských operátorských skupin, umožňuje více než 4 milionům ukrajinských uprchlíků používat cenově dostupné hlasové i datové služby. Ukrajinští i evropští operátoři si vzájemně účtují nižší velkoobchodní propojovací poplatky, aby tyto služby byly finančně udržitelné.

Tato dobrovolná opatření byla nedávno prodloužena o šest měsíců, nové ujednání se nyní vztahuje i na volání na pevnou linku na Ukrajině a další operátory. Podle ukrajinské Národní komise pro státní regulaci elektronických komunikací se po zavedení těchto opatření objem mezinárodních roamingových hovorů z ukrajinských mobilních čísel zvýšil z měsíčního průměru 17 minut na 47 minut na účastníka, zatímco datový provoz se zvýšil ze 474 MB na 3,6 GB.

Návrh Komise nyní posoudí Rada Evropské unie. Po dohodě v Radě bude muset následovat společné rozhodnutí Výboru pro obchod EU–Ukrajina o vzájemném udělení statusu účastníka na vnitřním trhu v oblasti roamingu.

Zdroj: Evropská komise