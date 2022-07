Volat a datovat v zahraničí za ceny jako doma budeme moci dalších 10 let. Navíc to bude ještě výhodnější

Je tomu již pět let co v Evropě nastal „konec roamingu” a operátoři od té doby účtují uživatelům v zahraničí sazby, jako kdyby služby využívali v domácí síti. Od té doby například uživatelé s neomezenými tarify mohou v zahraničí libovolně volat nebo čerpat data, případně pro evropské země dostanou nějaký z velkorysých datových balíčků.

Podmínky se samozřejmě částečně mění a vyvíjí, dokonce přestaly platit i v některých zemích. Na mysli máme samozřejmě vystoupení Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie. Obyvatelé v těchto zemích platí ve zbytku Evropy standardní roaming, pokud však do těchto zemí vycestujete z Česka, máte stejné ceny a podmínky jako doma. Ne každý, ale ví, že i pravidlo „Roam like at home“ není neomezené a vždy se stanovuje na nějaké období, které původně platilo jen do tohoto roku.

Volání a datování jako doma až do roku 2032

Nyní jej ale Evropská komise prodloužila až do roku 2032, takže se na volání a datování jako doma můžeme v zahraničí těšit i po dobu následujících deseti let. Komise ale chce tuto nabídku udělat ještě výhodnější pro samotné operátory. Zveřejnila proto nové cenové stropy pro velkoobchodní ceny pro účtování dat, hovorů a zpráv mezi operátory pro příští roky.

Například dnes je cenový strop za velkoobchodní nabídku 1 GB dat pro mobilní operátory na ceně 2 Euro (50 Kč). Do roku 2024 by ale měla být maximální částka účtovaná operátorem druhému operátorovi jen 1,55 Euro (38 Kč) a do roku 2027 by měla být poloviční než dnes, tedy 1 Euro (25 Kč) za 1 GB.

Dále bude do roku 2024 účtováno operátorům maximálně 0,022 Euro (50 haléřů) za minutu hovoru a 0,004 Eur (10 haléřů) za SMS. Od roku 2025 pak velkoobchodní ceny klesnou na 0,019 Eur respektive 0,003 Eur za SMS. Prodloužení bezplatného evropského roamingu tak jistě potěší všechny, kteří rádi cestují. Připomeneme, že výhodné podmínky ve stylu „Roam like at home” platí ve 27 státech Evropské Unie.

