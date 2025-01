Vše, co jste chtěli vědět o telefonech Nokia. Unikátní online archiv dává nahlédnout do zákulisí finské legendy

Tomu říkáme symbolické načasování. V době, kdy značka Nokia u smartphonů napsala pomyslnou tečku, se otevírá online muzeum Nokie. Pod názvem Nokia Design Archive se podepsala finská Aalto University a samotná sbírka vzešla z dlouhodobého výzkumu, v rámci něhož se autorům online portálu podařilo získat od Microsoftu na 20 tisíc položek, které v podobě 722 exponátů v online světě zabírají celkem 959 GB. Tím to ale nekončí, autoři archivu jej plánují ještě průběžně doplňovat.



Nokia Design Archive obsahuje 959 GB dat, která mají souvislost s legendární značkou Nokia. Na fotce vidíte skutečné telefony i ještě nikdy nepublikované prototypy

Webový archiv pokrývá dobu od poloviny devadesátých let až do roku 2017 a konkrétně se zaměřuje na designéry Nokie a na rozhodnutí, která se podepsala pod to, jak telefony vnímáme dnes. V archivu najdeme dokumenty, fotografie, videa, designové návrhy a koncepty, ale také základy a náznaky sociálních sítí, rozšířené reality, QR kódů nebo zdravotních technologií pro nositelnou elektroniku.

Do archivu přispěli designéři, historici se zaměřením na design a odborníci na firmy a management. Autoři archivu se v první vlně zaměřili na produkty jako takové, ve finále se však ukázalo, že je celý archiv o lidech, kteří za mnohdy inovativními produkty a koncepty stáli.

Cílem archivu je zdokumentovat vývoj a historii Nokie a porozumět jejímu vlivu na globální spotřebitele a konkurenční značky

Webový archiv obsahuje designové náčrty a prezentace, které se týkají třeba legendární „nezničitelné" Nokie 3310, „banánu" Nokia 8110 nebo Nokie 7600 ve tvaru listu, jež byla v roce 2003 vnímána jako kříženec mezi telefonem a herní konzolí. To vše už je ale daleká minulost, kterou však mobilní nadšenci, jako my a vy, mohou prozkoumat přímo z pohodlí domova.



V archivu se dozvíte také o nikdy nerealizovaných chytrých hodinkách Nokia Moonraker, které finská značka připravovala už v době telefonů se systémem Windows

Webový archiv je bezplatně k dispozici na stránkách Aalto University, a pokud se někdy budete pohybovat poblíž Helsinek nebo města Espoo, můžete si s předstihem (dle volné kapacity) domluvit osobní prohlídku v archivech univerzity.

Zdroj: Aalto