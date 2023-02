Úniky a spekulace o iPhonu 15. Získá oblejší hrany, masivní fotomodul a konektor USB-C

S opravdu pořádným předstihem vám můžeme ukázat, jak bude vypadat letošní „podzimní“ iPhone 15 Pro. Do premiéry nové řady iPhonů sice zbývá ještě minimálně půl roku, jenže právě teď nastal čas, kdy Apple výrobcům příslušenství v Asii dodává velmi přesné náčrtky v CADu, aby mohli pro nové modely s předstihem připravit doplňkové kryty a další příslušenství. Náčrtů se chopil designér Ian Zelbo, pod jehož rukou vznikly rendery, které budou mít k finální verzi telefonu velmi, velmi blízko.

U budoucího iPhonu můžeme vypíchnout hned tři zásadní změny. Tou první budou oblejší boční hrany. Mezi kovovým šasi a displejem čekejte jemnější přechody. Boky už nebudou tak ostré, a vypadá to, že zakulacení kovových krajů hran splyne s 2,5D zakřiveným sklem, které ochrání displej.



Jak šel čas. Boční pohled na iPhone 11, iPhone 14 Pro a na budoucí iPhone 15 Pro

Druhou zásadní novinkou je neoddiskutovatelná i přítomnost USB-C konektoru uprostřed spodní hrany. Lightning letos z iPhonů definitivně zmizí, a to kvůli diktátu Evropské Unie a jednotného nabíjecího konektoru, který bude od roku 2024 pro všechny značky prodávající v Evropě povinností. Řada iPhone 15 bude mít konektor s ročním předstihem, než je deadline, a tak se připravme na to, že Apple bude u konektoru popisovat samé výhody. To proto, aby to vypadalo, že na to přišel úplně sám. O tom, že bylo Applu nařízeno, aby přestal používat Lightining, určitě nepadne ani zmínka.

Třetí velkou novinkou je výrazně vystouplý fotomodul. Pokud se vám ostrůvek u iPhonu 14 Pro zdál velký, to jste ještě neviděli, co si Apple vymyslel u iPhonu 15 Pro! Fotomodul se třemi objektivy bude opravdu výrazně vystupovat z těla telefonu, což může značit větší upgrady, ať již na straně snímačů, tak u použité optiky. Její větší rozměry ostatně naznačují, že by Apple mohl letos vsadit na fotočipy s vyšším rozlišením, než dříve.

Rendery také poukazují na to, že z nových iPhonů zmizí fyzické regulátory hlasitosti, které by měly nahradit kapacitní tlačítka. Přepínač tichého režimu bude menší, a spíše kruhového tvaru. Displeji zůstane „ikonický“ Dynamic Island, přičemž rámečky by se měly mezigeneračně o něco ztenčit. Na hardwarové specifikace telefonu je ještě brzy, ale je zřejmé, že právě tímto směrem povedou budoucí informační úniky.

Premiéra iPhonů 15 se očekává okolo 12. září letošního roku, americký výrobce přesný termín dosud nepotvrdil.