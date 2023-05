Zřejmě se inspiruje Samsungem. Nejvýše postavený telefon řady iPhone 16 ponese označení Ultra

Apple letos na podzim představí řadu iPhone 15, ovšem dnešní den si můžeme odšrtnout jako překvapivý informační start řady iPhone 16! Ta sice na trh dorazí až na podzim roku 2024, přesto už teď některé indicie naznačují, že Apple, který se v minulosti dlouhodobě bránil zvětšování displejů iPhonů, teď neví, kde přestat. Nejvýše postavený model řady iPhone 16 má dostat 6,9" Super Retina displej.

Na renderu níže můžete vidět budoucí podobu iphonu 15 Pro Max a také domnělou podporu iPhonu 16 Pro Max. Rozměry dosud neoznámených telefonů prozradily náčrtky v CADu (které dostávají výrobci příslušenství s předstihem), takže by u nich nic zásadního měnit nemělo. Otázkou je jen to, zda bude mít i řada iPhone 16 ostrůvek Dynamic Island, a nebo Apple dostane selfie včetně Face ID konečně pod displej.



Srovnání rozměrů letošního iPhonu 15 Pro Max a iPhonu 16 Ultry, který má řadu Pro Max v příštím roce nahradit. A název se přímo nabízí, protože tento iPhone rozměrově dosti výrazně naroste

Nejvýše postavený telefon řady iPhone 16 má díky 6,9" displeji mít 77,2 mm na šířku a 165mm na výšku. Není proto divu, že se spekuluje o tom, že by jej Apple měl přejmenovat na iPhone 16 Ultra. Toto označení není ostatně ničím novým, na trhu jej začal nejdříve hojně používat Samsung u řady Galaxy S, následně Apple toto značení převzal o nejvýše postavené verze chytrých hodinek - Apple Watch Ultra. Existence iPhonu 16 Ultra tak rozhodně nezní nereálně.

Dočkáme se větší baterie?

Jenže, zatímco u Androidů jsme na tak velké rozměry zvyklí, u iPhonů to bude velká premiéra. Je navíc otázkou, proč Apple potřebuje iPhony ještě zvětšovat, protože už do těla iPhonu 15 Pro Max se má vejít periskopický teleobjektiv. Stěžejním důvodem by mohla být větší kapacita baterie, která však u Applu nikdy nehrála hlavní roli. Apple ji dokonce každoročně zamlčuje, a tak se její přesnou kapacitu dozvídáme až z rozborek nových iPhonů. iPhonům však stačí, ke stejné výdrží jako mají Androidy, daleko menší kapacita baterie. Větší akumulátor by tak byl rozhodně konkurenční výhodou, protože by telefon na jedno nabití vydržel výrazně déle, než Androidí konkurence.

Jenže, do uvedení řady iPhone 16 zbývá ještě 15 měsíců, a ta je jasné, že se spekulace budou postupně zpřesňovat. Letos je pro fanoušky Applu nejdůležitější podzimní premiéra, který se tradičně koná začátkem září. Na ní bude oznámena řada iPhone 15, která bude mít hned několik „nej“. iPhony dostanou konektor USB-C, systém iOS 17 by pak měl otevřít dveře pro sideloading a alternativní obchody pro iOS. Veškeré dosud známé informace o iPhonu 15 si můžete přečíst v tomto článku.