Ultra nebo Slim. Řada iPhone 17 je ještě daleko, ale už teď se čeká největší vizuální upgrade za posledních 10 let

Letošní iPhony 16 ještě poběží ve starých kolejích, budou vypadat hodně podobně jako předcházející generace iPhonů. Velké změny však mají nastat příští rok, kdy se má do portfolia iPhonů dostat zcela nový model, který bude postavený nad současný iPhone Pro Max. A zatímco funkčně se o něm hovoří jako o iPhonu 17 Ultra, vzhledově se pro něj používá označení iPhone 17 Slim. Máme velký důvod věřit tomu, že se jedná o jedno a totéž zařízení, které má přijít se zásadními designovými změnami podobně, jako to Apple udělal v roce 2017 u iPhonu X.



iPhone X byl v portfoliu iPhonů velkou designovou změnou. Ano výřez se za poslední roky změnil na průstřel, ale alespoň částečně z „Xka“ těží i aktuální řada iPhone 15

Zmiňovaný iPhone dorazil na trh v roce 2017 a zásadně změnil tehdejší vnímání iPhonu. Přišel s displejem přes celou přední stranu s velkým výřezem, jehož součástí bylo Face ID. Z čelní plochy následně zmizelo domovské tlačítko Touch ID se čtečkou otisků. A z tohoto designu bude těžit ještě letošní generace iPhonů. Příští rok máme čekat další výraznější designový, a možná i funkční zásah, který v dlouhodobém horizontu ovlivní všechny další nástupnické generace iPhonů.

Změna srovnatelná s iPhonem X

Podle zdrojů se bude jednat o zatím nejdražší iPhone všech dob, který přinese zcela nový design. Konkrétně tenčí hliníkové tělo s menšími průstřely pro selfie kamerku a pro další snímače (Face ID). Zdroj zmiňuje, že průstřel nebude jeden velký, ale spíše dva malé. Selfie má umožnit kvalitnější komunikaci přes FaceTime, fotomodul s fotoaparáty by se měl přesunout z levého kraje zadního krytu doprostřed. Stále však zůstane spíše v horní části.

Displej telefonu má mít úhlopříčku mezi 6,1 a 6,7 palci, takže se velikostně budeme bavit o hodně podobném zařízení, jako v současné době. Výrazně odlišná by však měla být tloušťka zařízení. U aktuální řady iPhonů je tloušťka 7,8, resp. 8,3, milimetru. Kolik by musela být, aby se mohl iPhone nazývat „Slim“? Šest milimetrů nebo dokonce ještě méně? Výkon telefonu bude obstarávat budoucí čipset Apple A19 Pro, který už by mohl být teoreticky vyráběný 2nm výrobní technologií.

Tento nový iPhone pak bude jednoznačným důkazem toho, že o malé telefony už na trhu prakticky není žádný výrazný zájem. Nástupce iPhonu 13 Mini tak po roční pauze vypadá velmi nepravděpodobně. Velké displeje u iPhonů zůstanou, jenže s tloušťkou telefonů se zřejmě začnou dít velké věci...

Via Tomsguide