10 důvodů, proč si počkat do příštího roku na iPhone 17

Applu nedávno unikla roadmapa na nadcházející roky, a podle ní se zajímavě rýsuje řada iPhone 17, která je v plánu na příští rok. Pokud plánujete letošní novinky přeskočit, nebo vás jen zajímá, kam se iPhone posune v roce 2025, toto je 10 nejvýraznějších novinek, které by měl dostat iPhone 17.



Fanouškovské představy iPhonu 17 Slim, který je v plánu na příští rok, a v portfoliu by měl nahradit iPhone Plus

A právě kvůli těmto deseti novinkám by se mohlo vyplatit odložení nákupu nového iPhonu na podzim příštího roku.

1. Poddisplejová Face ID

iPhone 17 Pro a Pro Max by měly být prvními iPhony, které dostanou poddisplejovou Face ID. Displejový průstřel se v jejich případě zmenší na obligátní „kolečko“ pro selfie, které je u aktuálních Androidů naprostým standardem. Kruhový průstřel však u iPhonů nemá vydržet dlouho, v roce 2027 chce Apple schovat pod displej i selfie kamerku.

Týká se: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

2. Nové rozměry displejů

U letošní iPhonů Apple mezigeneračně zvětší úhlopříčku displejů, základní model by v příštím roce měli projít podobnou oživovací kůrou. Jeho úhlopříčka má narůst na 6,27 palce. A pokud dojde na náhradu „plusového“ iPhonu, očekává se, že dostane 6,55" displej.

Týká se: iPhone 17 a iPhone 17 Plus (iPhone 17 Slim)

3. 120Hz ProMotion displeje

Apple hodlá v příštím roce rozšířit standard ProMotion (alias 120Hz obnovovací frekvence) i na dva základní iPhony. Současně by tím Apple umožnil jejich displejům běžet až v obnovovací frekvenci 1 Hz, což by zpřístupnilo i režim Always On.

Týká se: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

4. Applem navržený čip s podporou Wi-Fi 7

Panuje předpoklad, že hardware, který si Apple vyrobí sám, musí být „kvalitnější“, než ten, který si u někoho objedná. Spekulace doslova šílí z toho, že si Apple vyrobí vlastní čip s podporou Wi-Fi 7, který bude ještě rychlejší, než stávající řešení, a bude mít minimální latenci.

Nový čip by měl snížit závislost Applu na Broadcommu, který do iPhonů aktuálně dodává kombinovaný čip s podporou Bluetooth a Wi-Fi. Pro Apple by to však byla úplná novinka, a rozhodně nemusí všechno klapnout tak, jak si Apple na papíře představuje.

Týká se: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

5. 48Mpx teleobjektiv

Nejvýše postavený iPhone v příštím roce dostanete vylepšený 48Mpx teleobjektiv, který bude optimalizovaný pro použití s brýlemi Apple Vision Pro. Jednalo by se také o vůbec první iPhone, který by měl na zádech všechny fotoaparáty se stejným rozlišením 48 Mpx.

Týká se: iPhone 17 Pro Max

6. 24Mpx selfie kamerka

Všechny iPhony 17 by měly dostat novou 24Mpx selfie kamerku, která se bude skládat ze šesti optických členů. Až dosud měly iPhony pouze 12Mpx selfie, a kýžená změna by měla nastat až v roce 2025.. Od zvýšeného rozlišení si Apple slibuje větší obrazovou kvalitu, což má platit i při ořezu fotek nebo při zoomování. Větší počet pixelů ve spolupráci s pixel binningem může na snímač dostat více světla.

Týká se: všechny modely řady iPhony 17

7. Antireflexivní displej odolný proti poškrábání

U displejů řady iPhone 17 se očekává větší odolnost proti poškrábání než u aktuální generace Ceramic Shield. Krycí sklo by mělo mít i kvalitnější antireflexivní vrstvu, která se přirovnává ke sklu Gorilla Glass Armor, které používá Samsung Galaxy S24 Ultra.

Týká se: všechny modely řady iPhony 17

8. Větší paměť

Paměti není nikdy dost, a možná že i kvůli novým funkcím umělé inteligence Apple po letech konečně dožene high-end Androidy, a nabídne alespoň u Pro modelů 12 GB operační paměť. Tato kapacita RAM by se měla u iPhonů objevit vůbec poprvé, letošní „šestnáctky“ mají zůstat nadále u kapacity 8 GB.

Týká se: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

9. Menší Dynamic Island

Dynamic Island je sice jedním z hlavních rozlišovacích znaků iPhonů, i po letech je stále velmi velký. Nejvýše postavený iPhone by měl v příštím roce dostat menší průstřel, který nebude tak výrazně zasahovat do zobrazovaného obsahu. Ostatní iPhony mají v příštím roce, s ohledem na podobu Dynamic Islandu, zůstat beze změn.

Týká se: iPhone 17 Pro Max

10. iPhone 17 Slim

iPhone 17 Slim by měl v portfoliu nahradit „plusový“ iPhone. Po spekulací by měl být design tohoto modelu výrazně připracován s důrazem na co jeho nejmenší tloušťku. Díky zeštíhlovací kůře by mělo dojít i na fotoaparáty, protože na zádech má být umístěn pouze jeden snímač.

iPhone 17 Slim by měl dostat do výbavy 6,5" displej s užším „ostrůvkem“ Dynamic Island. Tělo telefonu by mělo být z hliníku, běžet by měl na čipsetu Apple A19, jehož součástí má být 5G modem, který navrhnul sám Apple.

Týká se: iPhone 17 Plus

Zdroj: Macrumors