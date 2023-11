Nový design, USB-C a Face ID. Koncepční video ukazuje, jak by měl vypadat budoucí iPhone SE 4

Do dvou let se dostane do oběhu nová generace iPhonu SE. Nejníže postavený telefon v portfoliu Applu ponese označení iPhone SE 4, ovšem místo čtyřky se použije rok, kdy telefon dorazí na trh. Buď bude v závorce rok 2024, nebo 2025. Čtvrtá generace telefonu však projde radikálním řezem, všechny úniky potvrzují, že telefon přijde o zastaralé TouchID, a navrch dostane USB-C a boční akční tlačítko. Jak by mohl telefon vypadat, napovídá povedené koncepční video, které si pustíte níže v článku



Designér 4RMD sesbíral všechny rendery a informace o designu iPhonu SE 4, a dal vzniknout koncepčnímu videu. Nejníže postavený iPhone bude konečně vypadat moderně

Za zveřejněným videm stojí designér 4RMD, který vzal všechny dosavadní spekulace a promítl je do videa v „Apple stylu“, které vypadá velmi poutavě. Můžete na něm vidět přepracovaný iPhone SE, který nově dostane displej přes většinu čelní plochy. Rušit bude pouze výrazný výřez pro selfie a Face ID. A zatímco ostatní běžné iPhony už přešly na Dynamic Island, iPhone SE bude designově o krok zpátky. Při pohledu na video to však nejlevnějšímu iPhonu zřejmě hravě odpustíte.

Displej nebude jedinou velkou změnou. Těšit se můžeme i na USB-C konektor na spodní straně nebo na boční akční tlačítko. Fotoaparát bude na zádech jen jeden, a má mít rozlišení 48 megapixelů. Celé koncepční video si můžete prohlédnout níže. Pokud by budoucí iPhone SE 4 vypadal podobně, byl by to cenově dostupný iPhone podle vašeho gusta?

Koncepční video iPhonu SE 4 (4RMD):