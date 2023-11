Sideloading dorazí do iOS v první polovině příštího roku, hlavní inovace iPhonů 16 budou softwarové

Marc Gurman toho ví ze zákulisního dění Apple zřejmě nejvíce na světě, a jeho vyjádření tak mají velmi vysoký kredit. Podle jeho vyjádření se Apple maximálně upíná na vývoj systému iOS 18, který musí být doladěný do sebemenšího detailu. iPhony 16 totiž příští rok nenabídnou žádnou věhlasnou hardwarovou novinku, vše se bude upínat na software. V rámci nejnovější verze iOS se počítá i s tím, že se do systému má dostat engine umělé inteligence (á-la ChatGPT), který bude provázán se všemi systémovými komponentami.



Už jen čeká na to, až dostane zelenou. Jedním z prvních alternativních obchodů pro iOS má být aplikace Setapp. Dostupná bude pouze v Evropě (Zdroj: Setap)

Apple už má v těchto dnech úspěšně dokončenou první etapu vývoje nového systému, která je známá jako M1. Na ní přímo navazuje druhá etapa (M2), která však tentokrát bude opožděná o týden. Apple se v této rané fázi překvapivě věnuje odladěním chyb, což se stalo naposledy v roce 2019. Jednotlivé testovací fáze jsou celkem čtyři, a chyby se řeší až poté, co je systém v podobě betaverze v červnu zpřístupněn vývojářům. I to je důkazem toho, že novinky v řadě iPhone 16 budou zejména softwarové. Tedy, mimo lehce zvětšených displejů a 48Mpx ultraširokoúhlého snímače.

Největší update systému za poslední roky

iPhone 16 má dostat v podobě iOS 18 zatím největší softwarový update za poslední roky. A z některých funkcí systému budou profitovat ryze evropští uživatelé. Už v betě iOS 17.2 se totiž objevilo nové aplikační rozhraní pro stahování, instalaci a aktualizaci aplikací z externích zdrojů. Toto API však má mít tzv. region blok pouze na země sedmadvacítky. I přesto to vypadá, že budou muset alternativní obchody splnit určitá pravidla Applu, aby mohly nabízet obsah pro systém iOS. Zatím to tedy vypadá na to, že se vlk nažere (EU) a koza zůstane celá (Apple).

Apple tak zdánlivě u alternativních obchodů přijde o „30% Apple daň“, proslýchá se, že si však nechá účtovat určitou formu „povinného“ poplatku, a tak alternativním obchodům či platebním metodám zbyde jen několik málo procent. To se však zase nelíbí EU, a tak budeme zvědavi, jak to nakonec dopadne. Je navíc jisté, že se Apple bude současně sideloadingu bránit všemi možnými prostředky, jenže je zde riziko, že příští rok do obdobné situace spadne i služba iMessage. A to by ji po letech konečně otevřelo alternativním systémům, zejména Androidu. A ani v tomto případě se Apple rozhodně bez boje nevzdá...

Zdroj: Bloomberg, 9to5mac