Všeho moc škodí. Spousta zdravotních měření z chytrých hodinek může uživatele stresovat

Chytré hodinky jsou dnes často středobodem našich fyzických aktivit a zdravotních měření. Ukazuje se však, že v některých případech může nadměrné množství informací spíše škodit. Nedávný průzkum odhalil, že neustálé měření může uživatele spíše stresovat – a to nejen kvůli nesplněným cílům, ale i zobrazením pochybných hodnot, které se mohou výrazně lišit od reality. Stále hovoříme o přístrojích, které často poskytují pouze informativní údaje.



Chytré hodinky již nyní měří řadu metrik a výrobci je neustále rozšiřují. Pro řadu uživatelů je však takové množství informací vyčerpávající. Sebemenší výkyv naměřených hodnot (bez ohledu na možnou nepřesnost) pro ně znamená zdroj stresu a úzkosti

Problémem je především nepřetržitý monitoring lidského těla, ke kterému výrobci průběžně přidávají další funkce. To může omezovat kvalitu života zvýšenou úzkostí o zdraví, a to i v situacích, kdy není důvod k obavám. Odborníci doporučují globálním výrobcům, aby zachovali stávající funkce, ale zároveň poskytli uživatelům možnost výběru. Pokud uživatelé vnímají nepřetržitá měření negativně, měli by mít k dispozici méně zatěžující měřicí programy s týdenním monitoringem nebo systém, který upozorňuje pouze na potenciálně závažné problémy.

Podle analytiků může nepřetržitý proud zdravotních dat uživatele zahltit a vyvolávat stres. Technologie chytrých hodinek se ubírají správným směrem, zatím však nebyla zcela správně uchopena. Odborníci zdůrazňují potřebu dalších studií zaměřených na dopady neustálých notifikací.

Neměli bychom tedy považovat detaily měření a cvičení za zcela bezchybné. Tento náš článek pravidelně monitoruje (ne)přesnost měření srdečního tepu. Současné chytré hodinky dokážou měřit řadu dalších parametrů – okysličení krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, natočit EKG nebo vyhodnotit spánek. Přestože mnoho uživatelů považuje naměřené hodnoty za zcela přesné, ne vždy data stoprocentně odpovídají realitě.

Via: Daily Mail