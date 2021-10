Vstřícný krok, nebo jen změna trendu? Google snižuje vývojářům poplatky za předplatné na polovinu

Mnozí to vidí jako krok, který má zabránit budoucímu odlivu vývojářů na alternativní obchody, podle jiných je to zase výrazný znak zvýšené důležitosti předplatného jako takového. V současné době si Google u nových vývojářských účtů nechává účtovat 30 procent ze všech předplatných, která si uživatelé u dané aplikace aktivují. Až po roce tento „servisní“ poplatek poklesne na polovinu. Od 1. ledna 2022 se však chystá výraznější změna.

Google ve svých nových podmínkách pro vývojáře uvádí, že od 1. ledna bude pro všechny vývojářské účty (tj. i pro ty nově založené) účtovat jednotných 15 procent z každého zaplaceného předplatného. A vypadá to, že chce americký gigant tímto krokem systém předplatného na Androidu ještě více zatraktivnit. Ostatně, není se čemu divit. I nám se několikrát stalo, že jsme ukončení zkušební doby několikrát přehlédli, a Google si tak tak účtoval předplatné, o které jsme už neměli zájem. A každá takováto situace je finančním přínosem, jak pro vývojáře, tak pro samotný Google.

U e-booků a stahované hudby z Google Play budou poplatky Googlu na úrovni 10 %

Předplatné je u smartphonů pro vývojáře (i pro majitele aplikačních obchodů) doslova zlatý důl. Pokud bychom se podívali dva roky zpátky na top 250 aplikací na Google Play, 91 procent všech útrat uživatelů pochází z předplatných. V případě App Storu bylo toto číslo dokonce na hodnotě 97 procent! A to je zaručený a nepřetržitý finanční tok, o který je třeba bojovat...

Už teď je při rušení předplatného na Androidu patrné, že vývojář vás chce u pravidelných plateb stůj co stůj udržet co nejdéle. Např. při rušení Google Play Pass vás při stisknutí tlačítka „Zrušit předplatné“ nečeká jedna, ale hned tři další obrazovky, na nichž vám Google nejprve nabídne alternativní tarif, poté se vás zeptá na důvod zrušení a ve třetím kroku vám sepíše veškeré výhody služby s dotazem, zda chcete skutečně přijít o tento velký balíček „funkcí a výhod“.

Předplatné dnes na Androidu nabízí celá spousta aplikací. Tento princip monetizace zřejmě již brzy využije např. i hra Pokémon Go. Už v lednu bylo ve zdrojových kódech objeveno, že hra brzy nabídne měsíční předplatné, které hráčům přinese zajímavé bonusy. Jenže to zřejmě znamená i to, že se speciální druhy pokémonů dostanou do rukou jen těm, kteří budou měsíčně pravidelně platit. A tento trend se zřejmě v následujících letech stane na Google Play ještě dominantnějším, než jakým je v současnosti.

Předplatné využívá i služba Google Play Pass:

