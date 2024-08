Máme Google Pixel 9 a začínáme testovat. První dojmy? Je to iPhone s Androidem

Google včera udělal radost všem svým fanouškům, když o téměř dva měsíce dřív než loni představil portfolio nových vlajkových smartphonů Pixel 9. Pro český trh je určena trojice z celkových čtyř existujících modelů: Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Čtvrtý nový model – skládací Pixel 9 Pro Fold – je určen pouze pro větší trhy s vyšší kupní silou.

První modely, které půjdou brzy do prodeje na českém trhu, už testujeme a přinášíme první dojmy. Tím hlavním zjištěním je, že Pixely už nejsou žádné experimentální telefony pro skupiny technických nadšenců a geeků. Jsou to špičkové telefony pro možná náročnějšího, ale stále běžného uživatele. Jsou to vlastně iPhony s Androidem.

Více o novinkách si přečtěte v komentované galerii na začátku článku.