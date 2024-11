Výbava telefonů, kterou bychom kvůli ceně dokázali oželet. Od bezdrátového nabíjení až po novější Gorilla Glass

Při výběru telefonů často porovnáme specifikace několika modelů a nezřídka volíme určité kompromisy. Ty dokáží cenu telefonu často podstatně snížit, a pokud nám absence části výbavy či určitých komponent nevadí, nic se ve své podstatě neděje. Často se jedná o doplňky, které spousta uživatelů ani nepotřebuje, a výrobci jimi přesto zvedají cenu telefonů. Ve finále je však může být jejich přínos prakticky nulový.

Začít můžeme u materiálů. U topmodelů se začíná pomalu prosazovat titan, který je v teoretické rovině pevnější a, lehčí a odolnější než rámy z odolného hliníku Armor Aluminium. U telefonů je však důležitá odolnost kovového rámu vůči škrábancům a různým otlačeninám. Při používání Galaxy S24 Ultra se škrábance a vrypy objevily na spodní a horní hraně telefon prakticky po měsíci. Ano, telefon jsem nenosil v krytu, ale běžně v kapse. A právě to mělo být jedno z hlavních lákadel telefonu, který pro běžné používání nepotřebuje kryt, protože si s okolním prostředím lépe poradí. Titan nebo hliník – to už pro mě není rozhodující faktor.

Gorilla Glass a bezdrátové nabíjení

Právě kryty totiž většina z nás na telefon nasadí krátce po jeho zakoupení, u řady telefonů jej dokonce najdete přibalený v základní krabici. Mobilní výrobci záda často vyrobí z odolného skla, aby telefon vypadá prémiově, jenže silikonový kryt, který na telefon nacvaknete, stejně všechno schová. Vůbec bych se tak kvůli ceně nebál plastových zad, zvláště tehdy, když stejně počítáte s přikoupením krytu nebo pouzdra.

Samotné sklo Gorilla Glass je však stále sklo, takže od něj nelze čekat zázraky. V poslední letech se však jeho výrobce soustředil spíše na odolnost vůči nárazům, než na odolnost vůči škrábancům, která je pro uživatele praktičtější. Návrat k vyšší odolnosti vůči škrábancům nastává až u nejnovějších generací Victus 2 a Gorilla Glass Armor, ovšem přijde nám, že starší generace skel toho vydržela opravdu hodně. A je jedno, zda se bavíme o Androidech nebo iPhonech, které využívají sklo Ceramic Shield. Za oběma skly stojí firma Corning.



Odolné sklo Gorilla Glass. Novější generace jsou odolnější vůči nárazům, přijde nám však, že starší generace skel byla více odolnější vůči škrábancům, které jsou u telefonů daleko častější záležitostí

Na vlastní oči jsem vidět displej Galaxy S10+ bez jediného škrábance, a displej Galaxy S23 Ultra s vlasovým vrypem po týdnu používání a s poškrábanou částí zakřiveného displeje. S10+ byl nošený v kabelce s klíči a peněženkou, S23 Ultra v originálním krytu v kapse u kalhot nebo položený na stole. Oželet tak můžete i novější generace skla, starší se nám zdála odolnější vůči škrábancům, a když telefon spadne na zem, často mu nepomůže ani novější generace Gorilla Glass. Sklo je stále sklo. Pokud se bojíte o poškrábání, vždy na něj můžete nalepit ochrannou fólii za pár stovek. Pokud se poškrábe, koupíte další.

Bezdrátové nabíjení může být pro spoustu uživatelů funkcí, kterou snadno oželí. Já se bez něj obejdu také. Nabíjení bez kabelů je na papíře skvělé, ale časy jsou oproti kabelovému dobíjení stále „někde jinde“. Jistě, najdou se výjimky, ale za mě je důležitější větší dobíjecí výkon přes kabel a třeba přibalená rychlonabíječka než podpora bezdrátového nabíjení s tím, že si speciální nabíječku musím třeba dokoupit. Tedy za předpokladu, že ji v prodeji ještě najdu. Speciální nabíječky pro jednotlivé modely se k nám často ani nedostanou anebo se zase rychle vyprodají.



Kvůli ceně bychom oželeli i bezdrátové nabíjení. Je stále pomalé, a pokud náhodou ne, potřebujete speciální nabíječku za pár tisíc, kterou ne vždy seženete

U fotoaparátů rozhodně nepotřebuji poslední generaci fotočipů, protože je daleko důležitější to, jaký má telefon post-processing, a jak si s fotografiemi poradí. Samozřejmě vůbec nezáleží na počtu objektivů. Ano, teleobjektiv bych uvítal i v základní výbavě telefonů střední třídy, ale pokud je místo něj marko foťák nebo „mazací objektiv“? Bez toho bych se klidně obešel. A třeba Pixely jsou ukázkou toho, že často ani více foťáků nepotřebujete.

Při výběru telefonu bych dokázal oželet i novější procesor. Pro běžného uživatele samozřejmě stačí i pár let starý čipset, který má na většinu jeho aktivit dostatečný výkon. Nepotřebuji telefon, který trhá rekordy v Antutu. Rozhodně by měl podporovat 5G, ale důležitá je jeho výrobní technologie a energetická efektivita. I levnější a starší procesory toho při hraní her zvládnou relativně dost, možná budete sami překvapení.

Co bych oželet neuměl

V prvé řadě kvalitní displej, který je dobře čitelný na slunci, s vysokým jasem a vyšší obnovovací frekvencí, než 60 Hz. Neuměl bych oželet ani zvýšenou odolnost (alespoň nižší norma IP je lepší než nic) nebo napůl funkční grafickou nadstavbu. Osobně by mi vadil i systém, v němž si sám nemohou zvolit pozici zpětné šipky v klasické trojtlačítkové navigaci (šipka vlevo nebo pro praváka ideální), ale tady můžete klidně zůstat věrní gestům.

S ohledem na systém jsou pro mě důležité i bezpečnostní aktualizace. Telefony si nekupujeme s výhledem na rok , ale často s tím, že by nám mohly vydržet déle. A výrazně omezená doba softwarové podpory už při nákupu telefonu vytváří jakýsi mantinel jeho bezpečného používání. Myslete na to, že při koupi telefonu si současně pořizujete i jeho softwarovou podporu.

Jaké funkce a vlastnosti telefonů byste kvůli nižší ceně dokázali oželet vy?

[********************]