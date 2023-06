Vybíráme mobil pro děti za vysvědčení. Důležitý je displej, výkon a neokoukaný vzhled

Redmi A2 zástupce nejzajímavějších telefonů v segmentu těsně pod dvěma tisíci, byť paměťová konfigurace (2 + 32 GB) je trochu na hraně. Jenže, v telefonu běží čistý a ořezaný Android Go Edition, čímž se snižují nároky na operační paměť. No a protože máte v samostatném slotu místo pro paměťovou kartu, ani nízká vnitřní paměť telefonu není nějaký velký problém. Musíte ale počítat s tím, že 32 GB je jen na papíře, pokud započítáte systémovou ROM a předinstalované aplikace, může být v telefonu paměť volná třeba jen z poloviny.

Do 6 000 Kč: Zde už najdeme modely se zajímavým poměrem ceny a výbavy. Minimum paměti je 4 + 64 GB (ideálně 128 GB), procesor už si poradí s hrami a telefon by mohl být dostatečně svižný. Rozlišení displeje se dostává na Full HD, ale panel typu AMOLED je spíše výjimkou. Čtečka otisků nechybí, najdeme ji obvykle v bočním tlačítku nebo na zádech. Fotoaparát uspokojí méně náročné.

Do 4 000 Kč: V této hladině už lze pořídit dostupné a funkční smartphony od prověřených značek, ale opět jen se základní výbavou. Obvykle bývá k dispozici 2 GB RAM, přičemž minimálně bychom u telefonu raději viděl 3GB operační paměť. I pro her to totiž může být dost výrazný limit. Displej mívá pouze HD rozlišení, může chybět čtečka otisků a funkce NFC. Android může být v odlehčené variantě Go, což znamená menší výběr optimalizovaných aplikací.

S blížícím se koncem školního roku nastává otázka, jak děti odměnit za pěkné vysvědčení. Nabízí se nový smartphone, který si přes prázdniny mohou osahat a v září s ním půjdou znovu do školy. Telefon pro děti by měl být spíš levnější, nebo středně drahý, ale nic se nesmí přehánět. Hlavní je, aby vyhovoval představám školáků, měl ideálně co nejlepší poměr výkon/cena a také slušné parametry. Protože určitě chcete, aby telefon dětem alespoň „chvíli“ vydržel.

Zabezpečený přístup zajistí čtečka otisků prstů, a zachránit z nejhoršího může telefon i základní odolnost. Pokud byste si telefon pořizovali, určitě se vyhněte neatraktivní černé barvě a současně si určitě připlaťte čtyři stovky za 64GB úložiště, poloviční kapacita by dětem nemusela stačit. Škoda jen slabé softwarové podpory, telefon se na trh dostal s Androidem 11, a do dnešních dní se žádného dalšího updatu nedočkal. Pro levné telefony se vývoj nového softwaru výrobci zřejmě nevyplatí.

Prakticky jedinou neznámou je procesor JLQ JR510, která rozhodně neaspiruje na nejvýkonnější čipsety na trhu. Na druhou stranu se dostane do ruky velký 6,71" displej s vrstvou Gorilla Glass, 6 000mAh baterie s 18W dobíjením, která už něco vydrží, a za zmínku stojí i strukturované kryty, takže se telefon velmi drží v ruce. Telefon má 3,5mm jack a infraport, maximem konektivity je LTE. To ale dětem vadit nebude, stejně jako chybějící NFC pro bezkontaktní platby.

Na Redmi 10C se v praxi ukazuje, že stačí připlatit pár stovek navíc a dostanete telefon, jehož výbava je oproti konkurenci trochu jinde. My jsme si vybrali základní verzi se 4GB operační pamětí a 64GB úložištěm. V Česku se prodávala i verze s dvojnásobnou pamětí, protože se však jedná o starší model, na řadě míst je vyšší kapacita už vyprodaná. A to platí i atraktivnější barevné odstíny, černou tak doplňuje jen modrá, v některých obchodech však můžete ještě sehnat zelenou.

Realme 8 5G je zástupce zlatého středu s vyváženou funkční výbavou. U telefonu můžeme vyzdvihnout dobře spolupracující celek, v němž vyčnívá 90Hz IPS displej se slušnou svítivostí a podpora sítí páté generace. Herní výkon obstará slušný Mediatek Dimensity 700, na žádné herní rekordy to sice nebude, ale ve spojitosti se 4GB RAM by měl být hardware pro dětské uživatele naprosto dostatečný.

Variabilní foťáky berou v poraz ultraširokoúhlé snímky nebo makro, byť umělá inteligence je někdy trochu mimo. A co můžeme telefonu vytknout? Xiaomi si s aktuálností hlavu nedělá, telefon stále běží na Androidu 12. A vadit vám může i větší míra reklam v prostředí MIUI. Jinak ale nemáme tomuto smartphonu moc co vytknout, děti vám za něj poděkují, ještě, když jim telefon donesete v modré nebo tyrkysové. Černá je totiž dosti nevýrazná. A cena? I se 128GB úložištěm se s telefonem pohybujete okolo atraktivní cenové hladiny čtyř tisíc korun.

Značka Poco má vždy v TOP10 svého zajímavého mobilního zástupce, který exceluje v poměru výkon/cena. Tentokrát jsme do výběru zařadili Poco M5s , a pokud je pro vás důležitá co nejnižší cena, můžete se dívat po základní variantě 4/64 GB, pro školáky však bude vhodnější investice do varianty s dvojnásobným úložištěm.

Výkonu sice na rozdávání nebude, ale všem malým mobilním hráčům by měl čipset Snapdragon 778G+ bohatě stačit. A to v kombinaci s 8GB RAM a 128GB úložištěm. Baterie má sice zdánlivě „jen“ 4 020 mAh, telefon si však pomáhá 33W rychlodobíjením i čistým Androidem, který není tak energeticky náročný, jako u jiných telefonů.

Pokud jste se rozhodli, že dětem za vysvědčení nadělíte trochu dražší model, můžete sáhnout po Motorole Edge 30 . Jedná se o velmi zajímavý telefon s atraktivním poměrem výkon/cena. Dostanete do rukou 6,55" OLED displej s rozlišením Full HD+ a se 144Hz obnovovací frekvencí, která je v těchto cenových patrech unikátní. Dětem tak bude prostředí telefonu připadat absolutně plynulé, což bude platit i u her, které dokáží tak vysokou obnovovací frekvenci využít.

120Hz Super AMOLED displej, čipset Snapdragon 778G se slušným výkonem, variabilní fotoaparáty, Android 13 s nadstavbou One UI 5 nebo zvýšená odolnost IP67 - to jsou ceněné parametry, které i v těchto dnech snesou srovnání s konkurencí. Možná i proto, že se „áčka“ od Samsungu po dvou letech vlastně dopředu příliš neposunula. Galaxy A53 měl výkon nižší, a Galaxy A52s dohání až letošní Galaxy A54. Jenže, jeho cena je o pár tisíc vyšší.

Těžko uvěřit, že se telefon ze září telefonu roku 2021 až do dnešních dní dostává do prakticky každého výběru telefonů, kde záleží na ceně nebo na otřepaném poměru výkon/cena. Není divu, Samsung před dvěma a půl roky uvedl na trh telefon, který měl natolik správnou kombinaci hardwaru a ceny, že je v prodeji ještě v dnešní době, a to přesto, že telefon po čase dokonce zdražil.

Co zvážit před nákupem telefonu pro děti

1. Cena: V dnešní době, i pro účely našeho článku, je cena hlavním kritériem výběru. Koupit telefon dítěti za 20 tisíc není nic světoborného, když jim však telefon za pár dní spadne na zem, je to pro telefon často konečná... Částka, kterou jste ochotni do telefonu investovat je samozřejmě ryze individuální. Telefon chceme nadělit dětem na prvním stupni ZŠ, starší už si asi zvládnou vybrat vysněný model sami. Vytyčili jsme si cenový strop sedm tisíc korun. Začínáme však už na třech tisících, což je meta pro základní telefony, s nimiž budou děti spíše jen na příjmu a moc zábavy si na něm neužijí – právě to ale může být požadavek některých přísnějších rodičů.

2. Displej: Často přehlížený parametr tentokrát v důležitosti přeskakuje i výpočetní výkon. Je třeba brát v potaz, že děti budou telefon používat uvnitř stejně jako venku, a jeho, alespoň slušná, čitelnost na přímém světle je velmi důležitá. Myslete i na rozlišení displeje, HD+ u větších úhlopříček už nemusí stačit. S displejem se samozřejmě pojí i rozměry telefonu, nebojte se vybrat větší úhlopříčky, protože děti dokáží i větší telefony pohodlně ovládat v obou rukou. Kvalitnější displeje mají spíše dražší stroje, u těch levnějších se často šetří právě na zobrazovacím panelu.

3. Výkon: V nastavené cenové relaci nečekejte žádné hardwarové zázraky, hledejte spíše co nejlepší „železo“ v poměru ceny. Měli byste počítat s minimálně 3GB RAM a 64GB pamětí, čím více, tím lépe. MicroSD karty rozhodně nejsou na škodu, u procesorů nevidíme žádné vyložené propadáky. Jejich spektrum je dosti široké, pro úsporu baterie můžete volit úspornější výrobní technologie (zjednodušeně řečeno, čím menší počet nanometrů, tím lépe), ale rozhodně to není nutností. Pokud vsadíte na Mediatek, Snapdragon či Exynos, neměly byste narazit na žádný výkonový problém.

4. Baterie: Pokud dítěti nadělíte nový telefon, bude s ním, minimálně v prvních dnech, trávit hodně času. A není nic horšího, než nabíjet telefon třikrát denně. Volte telefony s minimálně 4 000mAh baterií, byť 5 000 mAh je meta daleko lepší. Na rychlonabíjení až tak příliš nesejde, raději zainvestujte pár stovek do doplňkové powerbanky (min 10 000 mAh), která v případě nouze nahradí chybějící zásuvku.

5. Zvýšená odolnost: Zvýšená odolnost (normy IP67, IP68 či MIL-STD810G) je hlavní vlastností outdoorových telefonů, které však mnoho krásy nepobraly. Spíše než robustní pogumovanou cihlu volte telefony, u nichž je zvýšená odolnost doplňkem, který nijak nekazí vzhled telefonu. Odolnost vůči vodě je vítaná, pády na displej však budou zřejmě i nadále fatální. Pokud chcete ochranu dostáhnout k dokonalosti, nacvakněte na telefon alespoň zadní silikonový kryt a na displej nalepte odolnou fólii či sklo. Komplexní ochranu zajistí dražší pouzdra s flipem. Je to sice investice navíc, ale mohou vám v budoucnu pár tisíc ušetřit.

6. Konektivita: Wi-Fi je dnes absolutní základ, stejně jako LTE. Do segmentu levných telefonů už dávno pronikla i podpora 5G síti, které by měly v režimu priorit stát spíše na konci. Pokud jste v oblasti s 5G pokrytím a plánujete vašemu potomkovi platit i datový tarif, je jeho dostupnost v telefonu na zváženou. 5G však zatím stále vidíme spíše jako funkci do budoucna, nežli akutní aktuální potřebu.

7. Fotoaparáty: I děti už propadly mobilnímu focení, a kvalitnější foťáky se postupem let dostaly i do daleko levnějších zařízení. Počítejte s tím, že fotky z levných telefonů už dávno nevypadají jako „mazanice“, hlavní snímač se slušnou světelností by měl být absolutní základ. Na ostatní objektivy se příliš neohlížejte, často jsou jen do počtu, např. makro nebo portrétový objektiv. Ultraširokoúhlý objektiv však dokáže překvapit.

8. Barva: Telefon jako takový se obdarovanému přeci jen musí líbit. A čím netradičněji vypadá, tím lépe! Černá, bílá, stříbrná... to je prostě velká nuda. Mnohem lépe bude vynikat modrý, červený, růžový, zelený nebo žlutý telefon. A pokud to nejde jinak, vždy můžete na záda přicvaknout alespoň barevný kryt, kterým rozbijete nudnou šeď.