Vybíráme mobil za vysvědčení. Důležitý je displej a procesor, nebojte se ani divokých barev

Vyznamenání nebo dokonce samé jedničky? Odměňte vaše ratolesti za celoroční úsilí a nadělte jim nový telefon. Do platí dvojnásob, pokud vaše děti používají starší či dokonce částečně rozbité telefony. V dnešním článku se zaměříme na telefony do sedmi tisíc korun, jejichž pořízení dětem má opravdu smysl. A nečekejte žádné pokusy o tlačítkové smartphony, cílem je vybrat smartphone, které nabídne slušný výkon pro mobilní hry, vcelku povedený foťák a design, za který se děti nemusí v kolektivu stydět.

Co zvážit před nákupem telefonu

1. Cena: V dnešní době, i pro účely našeho článku, je cena hlavním kritériem výběru. Koupit telefon dítěti za 20 tisíc není nic světoborného, když jim však telefon za pár dní spadne na zem, je to pro telefon často konečná... Částka, kterou jste ochotni do telefonu investovat je samozřejmě ryze individuální. Telefon chceme nadělit dětem na prvním stupni ZŠ, starší už si asi zvládnou vybrat vysněný model sami. Vytyčili jsme si cenový strop sedm tisíc korun. Začínáme však už na třech tisících, což je meta pro základní telefony, s nimiž budou děti spíše jen na příjmu a moc zábavy si na něm neužijí – právě to ale může být požadavek některých přísnějších rodičů.

2. Displej: Často přehlížený parametr tentokrát v důležitosti přeskakuje i výpočetní výkon. Je třeba brát v potaz, že děti budou telefon používat uvnitř stejně jako venku, a jeho, alespoň slušná, čitelnost na přímém světle je velmi důležitá. Myslete i na rozlišení displeje, HD+ u větších úhlopříček už nemusí stačit. S displejem se samozřejmě pojí i rozměry telefonu, nebojte se vybrat větší úhlopříčky, protože děti dokáží i větší telefony pohodlně ovládat v obou rukou. Kvalitnější displeje mají spíše dražší stroje, u těch levnějších se často šetří právě na zobrazovacím panelu.

3. Výkon: V nastavené cenové relaci nečekejte žádné hardwarové zázraky, hledejte spíše co nejlepší „železo“ v poměru ceny. Měli byste počítat s minimálně 3GB RAM a 64GB pamětí, čím více, tím lépe. MicroSD karty rozhodně nejsou na škodu, u procesorů nevidíme žádné vyložené propadáky. Jejich spektrum je dosti široké, pro úsporu baterie můžete volit úspornější výrobní technologie (zjednodušeně řečeno, čím menší počet nanometrů, tím lépe), ale rozhodně to není nutností. Pokud vsadíte na Mediatek, Snapdragon či Exynos, neměly byste narazit na žádný výkonový problém.

Cesta ke spokojenosti? Dobře čitelný displej, slušný výkon, zajímavé foťáky a baterie, která něco vydrží...

4. Baterie: Pokud dítěti nadělíte nový telefon, bude s ním, minimálně v prvních dnech, trávit hodně času. A není nic horšího, než nabíjet telefon třikrát denně. Volte telefony s minimálně 4 000mAh baterií, byť 5 000 mAh je meta daleko lepší. Na rychlonabíjení až tak příliš nesejde, raději zainvestujte pár stovek do doplňkové powerbanky (min 10 000 mAh), která v případě nouze nahradí chybějící zásuvku.

5. Zvýšená odolnost: Zvýšená odolnost (normy IP67, IP68 či MIL-STD810G) je hlavní vlastností outdoorových telefonů, které však mnoho krásy nepobraly. Spíše než robustní pogumovanou cihlu volte telefony, u nichž je zvýšená odolnost doplňkem, který nijak nekazí vzhled telefonu. Odolnost vůči vodě je vítaná, pády na displej však budou zřejmě i nadále fatální. Pokud chcete ochranu dostáhnout k dokonalosti, nacvakněte na telefon alespoň zadní silikonový kryt a na displej nalepte odolnou fólii či sklo. Komplexní ochranu zajistí dražší pouzdra s flipem. Je to sice investice navíc, ale mohou vám v budoucnu pár tisíc ušetřit.

6. Konektivita: Wi-Fi je dnes absolutní základ, stejně jako LTE. Do segmentu levných telefonů už dávno pronikla i podpora 5G síti, které by měly v režimu priorit stát spíše na konci. Pokud jste v oblasti s 5G pokrytím a plánujete vašemu potomkovi platit i datový tarif, je jeho dostupnost v telefonu na zváženou. 5G však zatím stále vidíme spíše jako funkci do budoucna, nežli akutní aktuální potřebu.

7. Fotoaparáty: I děti už propadly mobilnímu focení, a kvalitnější foťáky se postupem let dostaly i do daleko levnějších zařízení. Počítejte s tím, že fotky z levných telefonů už dávno nevypadají jako „mazanice“, hlavní snímač se slušnou světelností by měl být absolutní základ. Na ostatní objektivy se příliš neohlížejte, často jsou jen do počtu, např. makro nebo portrétový objektiv. Ultraširokoúhlý objektiv však dokáže překvapit.

8. Barva: Telefon jako takový se obdarovanému přeci jen musí líbit. A čím netradičněji vypadá, tím lépe! Černá, bílá, stříbrná... to je prostě velká nuda. Mnohem lépe bude vynikat modrý, červený, růžový, zelený nebo žlutý telefon. A pokud to nejde jinak, vždy můžete na záda přicvaknout alespoň barevný kryt, kterým rozbijete nudnou šeď.