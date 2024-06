Vybíráme nejlepší eSIM na léto. Toto jsou nejvýhodnější tarify na dovolenou v zemích mimo EU

Pomalu se blíží čas letních dovolených, s nimiž se pojí starosti spojené s datovou konektivitou v zahraničí. V Evropě (alias roamingová zóna 1) i letos platí pravidlo „Roam Like at Home“, takže v zahraničí datujete se stávající SIM bez příplatku, a to podle podmínek svého datového tarifu, který však může mít v případě datově neomezených tarifů zavedený FUP limit platící pro zahraničí. Pro volání a textovky platí to stejné, podmínky jsou stejné jako v domácí síti.

Datová eSIM je skvělá při cestách do zahraničí (mimo Evropu). Vybrali jsme oblíbené destinace Čechů a přinášíme srovnání cen 5GB datového limitu u nepoužívanějších eSIM aplikací Pokud však cestujete mimo EU, máte prakticky tři možnosti. Buď akceptujete u své stávající karty vysoké roamingové poplatky na minutu volání, textovku nebo určitý objem přenesených dat, nebo si na místě pořídíte datovou SIM místního operátora. U smartphonů se však stále častěji setkáváme s podporou eSIM (u Androidů i iPhonů), které otevírají zřejmě nejlepší způsob, jak vyřešit datovou konektivitu v zahraničí. eSIM si zakoupíte dopředu, takže už při příletu můžete mít SIM kartu aktivní. Cenově se sice nemusí vždy jednat o tu nejatraktivnější nabídku, ovšem cena jako taková je hodně relativní. Srovnali jsme cenové podmínky šesti služeb, které poskytují zahraniční eSIM. Konkrétně se jedná o Airalo, Revolut, Nomad, Holafly, Airhub, Alosim a Yesim. V oblíbených destinací Čechů (mimo EU) vám ukážeme, které ze služeb jsou zde nejvýhodnější. Protože se nabídky eSIM liší limitem FUP a dobou platností SIM, dáváme si minimální kritéria – alespoň s 5GB FUP (nebo s prvním vyšším) a minimálně týdenní platnost karty, která by pokryla běžnou dovolenou. Jak získat levná mobilní data (nejen) mimo EU? Stačí stáhnout aplikaci a koupit eSIM s předplaceným balíčkem Podíváme se však i na možnosti větších datových balíčků či na zcela neomezená data, pokud na dovolené nechcete úzkostlivě hlídat počítadlo vašeho FUP limitu. Pozn. red.: Ceny uvedené v tabulkách s platností od 1. května 2024, pro přepočet cen použité kurzy: 1 EUR = 25,15 Kč, 1 USD = 23,6 Kč (dle Google.cz ze dne 1.5. 2024) Egypt V Egyptě vychází eSIM s 5GB datovým limitem nejlépe u poskytovatele AirHub. Za necelé tři stovky máte data až na 30 dní. Pokud vám na týden vystačí 2 GB mobilních dat, stojí u něj eSIM karta pouhých 118 korun. Pokud hledáte maximální objem dat za slušnou cenu, musíme opět zmínit AirHub, a to platí i o 10GB tarifu (pokud se bojíte, že vám 5 GB nebude stačit), který stojí necelé čtyři stovky. Yesim a Holafly nabízí i neomezená data na časově omezený interval. Pokud si na týdenní dovolené nechcete hlídat spotřebovaná data, volte Holafly. eSIM na týden s neomezenými daty vás vyjde na 855 Kč. Stejný poskytovatel navíc pokryje i kratší či nepatrně delší dovolenou (5 dnů, 10 dnů, 14 dnů), a ve stejných délkách je nepatrně výhodnější, než Yesim. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 625 Kč 30 dnů 10 GB za 1 038 Kč Revolut 580 Kč 30 dnů 20 GB za 1 375 Kč Nomad 424 Kč 30 dnů 10 GB za 660 Kč Holafly 855 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 283 Kč 30 dnů 20 GB za 826 Kč Alosim 625 Kč 30 dnů 10 GB za 1 038 Kč Yesim 704 Kč 15 dnů 20 GB za 1 534 Kč (30 dnů) Na dalších listech najdete ceníky pro země jako Turecko, Tunisko, Thajsko, USA, Vietnam atd.

Turecko V Turecku opět u 5GB eSIM vychází nejvýhodněji Airhub, za nímž těsně následuje Nomad. To platí i v případě 10GB datového limitu. Pokud potřebujete více (a nechcete v průběhu dovolené měnit nebo přepínat eSIM), je u 20GB balíčku nejvýhodnější Revolut. V případě, že máte na Turecko přesně týden a nechcete si hlídat spotřebu dat, vychází nejlépe Yesim s neomezenými daty. Na druhou stranu, pokud na Turecko nemáte přesně 7 dní, ale méně či více, můžete si u Holafly Zvolit neomezená data na libovolný počet dní. A podle toho se odvíjí i konečná cena. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 283 Kč 30 dnů 20 GB za 613 Kč Revolut 255 Kč 30 dnů 20 GB za 580 Kč Nomad 236 Kč 30 dnů 10 GB za 378 Kč Holafly 679 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 189 Kč 30 dnů 10 GB za 283 Kč Alosim 283 Kč 30 dnů 20 GB za 660 Kč Yesim 326 Kč 15 dnů 20 GB za 653 Kč (na 30 dnů)

Spojené arabské emiráty Situace se Spojených arabských emirátech se opakuje. U 5GB eSIM opět vítězí Airhub, pokud potřebujete větší datový tarif, bude se vám líbit 20 GB dat od Nomadu. A nebo můžete opět zvolit neomezená data na týden, která vyhází nejlépe u Holafly. Sedm stovek za týden a nemusíte si hlídat svou aktuální spotřebu. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 306 Kč 30 dnů 20 GB za 826 Kč Revolut 285 Kč 30 dnů 20 GB za 780 Kč Nomad 306 Kč 30 dnů 20 GB za 519 Kč Holafly 704 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 189 Kč 30 dnů 20 GB za 661 Kč Alosim 755 Kč 30 dnů 10 GB 1 534 Kč Yesim 553 Kč 15 dnů 20 GB za 1 383 Kč (30 dnů)

Tunisko I pro Tunisko je nevýhodnější Airhub, který však v této zemi nabízí navíc jen levnější 3GB eSIM. Pokud vám nebude tato meta nebude stačit, zajímavou nabídku 10GB eSIM má Alosim. Neomezená data na týden má výhodnější Yesim, u týdenního tarifu vyjdou o 50 Kč levněji, v případě neomezených dat na měsíc jsou téměř o tři stovky levnější, než 20denní nabídka u Holafly. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 330 Kč 30 dnů 20 GB za 850 Kč Revolut 370 Kč 30 dnů 20 GB za 1 150 Kč Nomad 661 Kč 30 dnů 10 GB za 1 062 Kč Holafly 930 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 987 Kč (20 dnů) Airhub 236 Kč 30 dnů – Alosim 352 Kč 30 dnů 10 GB za 543 Kč Yesim 452 Kč 15 dnů 20 GB za 1 106 Kč (30 dnů)

Thajsko V Thajsku to vypadá jednoznačně na data se štědrým limitem 50 GB. Podobnou nabídku nabízí hned tři služby, u nichž bude záviset na uživatelských preferencích nebo jednoduchosti obsluhy mobilních aplikací. Nejvýhodnější nabídka je opět ze stáje Airhub. V případě pořízení neomezených dat byste zbytečně přepláceli. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 233 Kč (50 GB dat) 10 dní ∞ data za 471 Kč (15 dnů) Revolut 225 Kč 30 dnů 20 GB za 480 Kč Nomad 189 Kč (50 GB dat) 30 dnů – Holafly 679 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 130 Kč (50 GB dat) 10 dnů 60 GB za 153 Kč Alosim 448 Kč 30 dnů 10 GB za 802 Kč Yesim 377 Kč 15 dnů 20 GB za 780 Kč

Dominikánská republika Pro Dominikánskou republiku nabídka eSIM hodně prořídla. U 5 GB dat má Airalo a Alosim shodnou nejlepší nabídku. Větší FUP stojí za zvážení podle uvažované délky pobytu. Zcela neomezená data, jako u předchozích destinací, v nabídce chybí. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 932 Kč 30 dnů – Revolut – – – Nomad 1 156 Kč 30 dnů – Holafly 980 Kč 10 dnů 7,5 GB za 1 182 Kč (15 dnů) Airhub – – – Alosim 932 Kč 30 dnů – Yesim 1 006 Kč 15 dnů 10 GB za 1 459 Kč (30 dnů)

Vietnam Ve Vietnamu není o čem přemýšlet. Nejlevnější je Revolut, pokud ale nechcete řešit FUP, je na tom nejlépe Airhub. A to i v případě zcela neomezených dat na další časové období. Ještě, když k němu navíc dostanete drobnou porci minut na volání do Vietnamu a do vybraných zemí. Alternativně má tato aplikace k dispozici tarif s 2GB na den po dobu 20 dní, a to za pouhých 165 Kč. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 307 Kč 30 dnů 20 GB za 755 Kč Revolut 285 Kč 30 dnů 20 GB za 710 Kč Nomad 307 Kč 30 dnů 15 GB za 614 Kč Holafly 679 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 295 Kč (∞) 10 dnů ∞ data za 413 Kč (20 dnů) Alosim 307 Kč 30 dnů 10 GB za 496 Kč Yesim 377 Kč 15 dnů 20 GB za 830 Kč (30 dnů)

USA V USA má nejlevnější eSIM tarif opět Airhub, jenže se připojí pouze k LTE síti. Zbývající aplikace nabídnou i připojení k 5G síti. U neomezených dat na týden vítězí Yesim, jehož nabídka vychází na 578 Kč. Služba 5 GB dat Platnost Maximální nabídka Airalo 377 Kč 30 dnů 20 GB za 991 Kč Revolut 355 Kč 30 dnů 20 GB za 935 Kč Nomad 330 Kč 30 dnů 10 GB za 425 Kč Holafly 679 Kč (∞) 7 dnů ∞ data za 1 434 Kč (20 dnů) Airhub 106 Kč 30 dnů 15 GB za 281 Kč (30 dnů) Alosim 378 Kč 30 dnů 20 GB za 991 Kč (30 dnů) Yesim 377 Kč 15 dnů 20 GB za 729 Kč (30 dnů)