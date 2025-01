Vybitý iPhone neznamená, že je úplně k ničemu. Můžete platit v MHD, odemknout auto nebo zjistit čas

Když se vybíjí telefon a vy potřebujete být na příjmu a současně máte od zásuvky i powerbanky hodně daleko, můžete zažít velmi krušné chvíle. Když se telefon kvůli nízké kapacitě baterie vypne, na první pohled to vypadá, že už s ním nemůžete dělat vůbec nic. U iPhonů však existuje nepříliš známý režim energetické rezervy, který funguje až pět hodin poté, co se iPhone kvůli nedostatečné rezervě vypnul (nestačí jeho ruční vypnutí). Díky němu máte k dispozici některé funkce, které využívají NFC nebo UWB.



Pokud se vypne iPhone kvůli nedostatečné baterii, je možné jej díky aktivnímu UWB čipu najít až po dobu 24 hodin od vybití

I s vypnutým iPhonem lze bezkontaktně zaplatit, ovšem pouze v rámci hromadné dopravy. V nastavení si stačí nastavit „Expresní jízdenkovou kartu", při jejímž potvrzení souhlasíte s tím, že při placení iPhone nebude vyžadovat ověření přes Face ID či Touch ID. Takto nastavená karta však nebude fungovat při běžném placení v obchodě, pouze v dopravě.

Přístupové karty, offline hledání a aktuální čas

Pokud máte v Apple Wallet přístupovou kartu do práce a školy nebo klíč od auta, domovních dveří či hotelového pokoje, je možné je také použít ve vypnutém stavu. Stačí jen, aby měly tyto karty nastavený tzv. expresní režim. Když se vám iPhone vybije, můžete stiskem bočního tlačítka zjistit, které karty máte nastavené k tomu, aby je bylo možné použít v režimu energetické rezervy.

Pokud máte iPhone s UWB čipem (iPhone 11 a novější), můžete jej i ve vybitém stavu dohledat přes službu Apple Find My. V režimu energetické rezervy je UWB čip stále aktivní a pomocí sítě okolních iPhonů může do světa zasílat informaci o své poloze. I zde si můžete funkci ověřit, když svůj iPhone necháte doma vybít „až do vypnutí", popř. jej vypnete přes vypínací obrazovku. Pod červeným vypínacím sliderem však musí být uvedeno, že iPhone bude možné po vypnutí dohledat.

Druhou možností kontroly správného nastavení je to, že se po stisku zapínacího tlačítka u vybitého iPhonu objeví na displeji zpráva „iPhone is Findable" (neboli „Tento iPhone lze dohledat"). A pokud už máte v telefonu iOS 18, ve stejnou chvíli se společně s ikonou vybité baterie v levém horním rohu displeje zobrazí aktuální čas.

