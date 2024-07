Vychytaný obal TinyPod promění hodinky Apple Watch v přehrávač ve stylu iPodu

Velký mediální zájem vzbudil v posledních dnech gadget TinyPod z dílny společnosti Elago. Oč jde? TinyPod je nový gadget, který promění chytré hodinky Apple Watch v moderní verzi přehrávače iPod s nostalgickým klikacím dotykovým kolečkem. Podrobnosti přináší web Android Authority.

Je to vlastně obal s klikacím kolečkem

Použití TinyPodu je velmi jednoduché. Stačí z Apple Watch sundat řemínky a jejich tělo zasunout do pouzdra. Digitální korunku hodinek nahradí známé dotykové klikací kolečko, které přináší klasický pocit jako u starého iPodu. Tento koncept je jednoduchý, ale to, co jej činí zajímavým, je samotné provedení.

TinyPod

TinyPod se připojuje k hodinkám, přičemž jejich funkčnost zůstává nezměněna. Z hlediska uživatelského zážitku vás ale přenese do doby, kdy bylo standardem klikací kolečko. Gadget přináší retro vzhled ve stylu iPodu Nano, ale také umožňuje snadnější ovládání hudby a dalších funkcí díky přirozené haptické zpětné vazbě. Mechanismus pohybující korunkou a další vylepšení pouzdra hodinek jsou údajně patentovány.

Dle zástupců firmy Elago jsou hodinky Apple Watch velmi schopné jako minipočítače, ale jsou omezené v tom smyslu, že se na ně uživatelé během dne pouze dívají, nicméně nevyužívají všechny výhody operačního systému watchOS. TinyPod má umožnit uživatelům nechat telefon doma, pokud jdou například ven za prací nebo zábavou.

Místo telefonu hodinky s TinyPodem

Výrobce svůj produkt s jistou nadsázkou označuje za „telefon bez telefonu“, ale to platí pouze v situaci, že máte některý z modelů Apple Watch s mobilní konektivitou. V takovém případě budete moci například přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy, provádět platby a poslouchat hudbu.

V případě hodinek s Wi-Fi konektivitou je jediný rozdíl mezi hodinkami Apple Watch s TinyPodem a bez něj pouze ve vzhledu. Pouzdro má také uživatelům pomoci omezit závislost na sociálních médiích a zároveň zůstat v kontaktu se základními aplikacemi, které potřebují.

K dispozici jsou tři varianty: první pro Apple Watch Series 9, Series 8, Series 7, SE, Series 6, Series 5 a Series 4 s velikostí mezi 40 a 41 milimetry. Druhá je určena pro Apple Watch Series 9, Series 8, Series 7, SE, Series 6, Series 5 a Series 4 velké 44 až 45 milimetrů. Poslední verzi využijí majitelé Apple Watch Ultra s velikostí 49 milimetrů.

Levné to není

I když je myšlenka Apple Watch inspirovaných iPodem nepopiratelně „cool“, cena 79,99 dolarů (v přepočtu asi 1 860 Kč) může některé zájemce odradit. Za pouzdro, které změní vzhled a pocit z používání, ale nepřidává žádné nové funkce, to není úplně zanedbatelná částka. Klikací kolečko funguje podobně jako digitální korunka, takže nepřináší žádnou přidanou funkcionalitu​.

TinyPod je tedy více o estetice a nostalgii než o funkcionalitě. Pokud jste fanouškem retro designu a chcete si připomenout staré dobré časy s iPodem, pak je to pro vás skvělá volba. Jestliže ale hledáte nové funkce nebo zlepšení výkonu, možná budete zklamaní. Elago očividně spoléhá na to, že atraktivní vzhled a kvalitní provedení budou pro mnoho uživatelů dostatečným důvodem k nákupu.

Pro zákazníky s limitovaným rozpočtem je k dispozici zařízení TinyPod Lite za 29,99 dolarů (v přepočtu asi 700 Kč). To sice nemá klikací kolečko, ale jde o cenově dostupnější způsob, jak si užít vzhled inspirovaný iPodem. Všechny modely lze předobjednat na oficiálních stránkách s tím, že očekávané zahájení dodávek je naplánováno na letošní léto nebo podzim.