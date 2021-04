Vychytávka, kterou Apple zamlčel. AirTag bude částečně komunikovat i s Androidem

V týdnu Apple konečně představil AirTag, trackovací zařízení, které lze připnout k libovolnému předmětu a v případě ztráty jej najít skrze aplikaci Find My. Trackování funguje skrze Bluetooth, pomocí kterého jej dokáží vysledovat stovky milionů iPhonů s aktuálním iOS na celém světě. S iPhony 11 a novějším je díky technologii UWB schopné polohu AirTagu detekovat s přesností na centimetry.

Co když ztracený AirTag najde majitel telefonu s Androidem? Ač to na keynote nezaznělo, i na toto Apple myslel. Řešením je NFC čip uvnitř AirTagu. Pokud ho přiložíte k libovolnému smartphonu s NFC, otevře se webová stránka se sériovým číslem zařízení a s nouzovými informacemi.

Co v nich bude uvedené, je na majiteli. Nutné ovšem je, aby AirTag nejprve v aplikaci Find My označil jako ztracené, čímž mu bude dovoleno do systému zadat údaje jako telefonní číslo, případně jiný kontakt.