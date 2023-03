Vyčistit zuby, hodinu na TikToku a spát! Populární aplikace zavádí omezení pro mladší 18 let

Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí má špatnou pověst, a to díky údajné provázanosti s čínskou vládou. Trnem v oku celé řady států a institucí je netransparentní sdílení dat, díky čemuž spousta subjektů používání aplikace zakazuje. Mimo USA a Kanady se k úplnému omezení aplikace ve vládních strukturách přidá i Evropská komise. TikTok přesto v poslední době udělal jeden důležitý transparentní krok vzhledem k uživatelům, za což mu poděkují zejména rodiče dospívajících dětí.

U všech účtů uživatelů, kteří mají méně, než 18 let, se automaticky aktivuje denní 60 minutový limit v aplikaci (tzv. screen-on time, tedy doba, kdy bude displej telefonu rozsvícený se spuštěnou aplikací TikTok). Ten sice půjde deaktivovat, ovšem od sté minuty bude uživatele „obtěžovat“ hláška o tom, že překračuje doporučený denní interval.



TikTok dává rodičům do ruky nové efektivní nástroje, jak omezit čas, který jejich děti tráví na TikToku

Do rukou rodičů se tak konečně dostanou efektivní nástroje, které umožní dětem vysedávání na TikToku výrazně omezit. V rámci funkce Family Pairing mohou rodiče dětem upravovat denní limity. A to třeba individuálně na každý den v týdnu. Na dashboardu uvidí rodiče, jak dlouho děti v aplikaci tráví čas, či kolikrát byla za den spuštěna. Rodiče také budou moci nadužívání TikToku zablokovat heslem, které se objeví po vypršení intervalu, nebo naopak interval jednorázově prodlužovat. A to vždy o třicet minut.

Posledním efektivním nástrojem v rukou rodičů bude omezení notifikací z TikToku z zadaných časových intervalech. V současné době děti a dospívající pod 15 let nedostanou po deváté večer žádné notifikace, o rok či o dva roky starších uživatelů se notifikace zablokují o hodinu později. Uživatelé si navíc mohou sami nastavit připomenutí, které jim na displeji ukáže, že nastal čas odložit telefonu a jít do postele. Případná „závislost“ na TikToku je, stejně jako u jiných sociálních sítí, velmi vážná věc, a je dobře, že vývojáři aplikace dávají rodičům efektivní nástroje, kterými s ní mohou bojovat.

Na TikToku si údajně „každý najde to své“:

Zdroj: TikTok