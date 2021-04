Vyčnívá z davu. Herní speciál Lenovo Legion Duel 2 dostal aktivní chlazení

Lenovo představilo herní telefon Legion Duel 2, a nečekjte žádnou „tuctovku“. Nový smartphone dost výrazně vyčnívá z davu, ať již svou primárně horizontální orientací, výsuvnou selfie, ultrazvukovými „triggery“, dvěma USB-C konektory, 90W kabelovým dobíjením či aktivním chlazením. A zatímco loňský předchůdce Lenovo Legion se do Evropy nedostal, dvojka si už na starý kontinent brousí zuby. Na pulty obchodů se dostane v květnu a cena základní varianty rozhodne nevypadá nijak špatně!

Při pohledu z čelní strany máme tu čest s obřím smartphonem, jehož displej narostl do úhlopříčky 6,92 palce. Nečekejte nic jiného, než AMOLED panel s rozlišením Full HD+ (2 460 × 1 080 pix) a 144 Hz obnovovací frekvencí. Displej podporuje HDR10+, kryje jej Gorilla Glass 5, jeho maximální jas činí 1 300 nitů, a na přední straně je ještě doplněn stereoreproduktory. 44MPx selfie od Samsungu (fotočip GH1+) se vysouvá z boku, ovšem telefon je standardně orientován na šířku, takže periskop, při pohledu na konvenční smartphone, vlastně vyskakuje z pravého boku.

Ultrazvuková i fyzická tlačítka

Horizontální rozvržení telefonu je přímo určeno pro hraní her. V rozích najdete dotykové ultrazvukové „triggery“ L1, L2, R1 a R2, dvě velké plochy na displeji pak dokáží rozeznat různou úroveň tlaku prstů (tzv. „Octa-Trigger Aray“), což využijete na různé herní akce. Pocit „stisknutí“ displeje s vibrační odezvou má mít velmi blízko ke konzolovým tlačítkům. Herní ovladače završují dvě fyzické klávesy na zbroušeném rozhraní mezi bočním rámem a zadním panelem, a také dvě tlačítka umístěná zhruba uprostřed zad, na které dosáhnete prostředníky.

Oficiální představení Lenovo Legion Duel 2:

Záda jsou rozdělena na tři části. Pod krajními kryty jsou umístěny dvě 2 750mAh baterie, ve skleněném středu s RGB logem Lenovo Legion najdeme fotoaparáty (64 + 16 MPx) a také větráček - důkaz aktivního chlazení. Jeho hlavním úkolem je nasávání vzduchu z okolí, který prochází zahřátými útrobami. Druhý větráček umístěný poblíž horní hrany se pak stará o vývod chladnějšího vzduchu ven. Lenovo se chlubí, že se mezigeneračně zvýšila účinnost aktivního chlazení o rovných 30 procent! Hlasitost ventilátoru je jen 24,7 dB, jeho výdrž je stanovena na 50 tisíc hodin.



Dělená baterie otevírá až 90W kabelové dobíjení, a to při připojení dvou nabíječek najednou

Na delší i kratší boční hraně najdete vždy po jednom USB-C konektoru. Pokud využijete jeden z nich při nabíjení, je maximální nabíjecí výkon 65W. Pokud však k nabíjení současně využijete oba konektory, tj. do druhého vložíte druhý přibalený adaptér, zvýší se dobíjecí výkon až na 90W! V řeči čísel to znamená, že 5 500mAh baterii dobije za pouhou půlhodinu! Lenovo v tiskové zprávě uvádí, že do telefonu přidalo spoustu ochranných mechanismů, které zajišťují bezpečnost při nabíjení a také, z dlouhodobého hlediska, chrání baterii.



Pohled do útrob telefonu a dostupná tlačítka při hraní her

Výpočetní výkon samozřejmě obstarává Snapdragon 888, který může spolupracovat s 12, 16 nebo dokonce s 18GB RAM! Základní varianta nabízí 256GB úložiště typu UFS 3.1, maximálně se dostanete na dvojnásobek. Mimo 5G můžete ve výbavě počítat i s podporou Wi-Fi 6E, NFC a Bluetooth 5.2. V telefonu běží Android 11 s grafickou nadstavbou ZUI 12.5 od Lenova. Nový herní topmodel bude k dostání v černé (Ultimate Black) a v bílé (Titanium White)

Lenovo Legion Duel 2 katalog rozměry a hmotnost: 176 × 79 × 9,9 mm, 259 g

displej: 6,9", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 460, 389 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: 20 600 Kč

Jsou herní mobily podobný „nesmysl“ jako herní notebooky? Pokud máte podobný názor, je Lenovo Legion Duel 2 zřejmě jediný herní telefon současnosti, který vás může přesvědčit o opaku. A to proto, že se telefon bude prodávat i v Evropě. Expanzi do Česka sice přímo potvrzenou nemáme, Lenovo však na svých stránkách neuvádí, že by byla evropská dostupnost omezena na vybrané trhy.

Základní varianta 12/256 GB bez druhé nabíječky bude startovat na 799 eurech vč. DPH (cca 20 600 Kč), vybavenější verze 16/512 GB má stát 999 EUR, tj. necelých 26 tisíc korun. Prodeje budou na starém kontinentu spuštěny v průběhu května.

Zdroj Lenovo