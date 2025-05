Vydají se cestou Huawei? Velcí čínští výrobci zvažují vlastní systém a odstřižení od Googlu

Čínští výrobci chytrých telefonů, jako jsou Xiaomi, Oppo, Vivo a OnePlus, zvažují zásadní krok – vytvoření verzí Androidu bez závislosti na službách Google (GMS). Jde o reakci na geopolitické napětí mezi USA a Čínou, které může vést k opětovnému uvalení sankcí podobných těm, které v roce 2019 postihly firmu Huawei. Ta byla tehdy odstřižena od Google Play a musela vyvinout vlastní systém (HarmonyOS), což se nyní stává inspirací i pro ostatní.

Huawei si prošel bolestivou cestou, během které musel přejít z Androidu se službami Google na vlastní platformu HarmonyOS, která postupně opouští linuxové jádro a kompatibilitu s Android aplikacemi. Huawei dnes disponuje vlastním ekosystémem s více než 15 tisíci nativními aplikacemi a snaží se rozšířit svůj vliv hlavně na domácím trhu, kde služby Google nejsou běžně dostupné. Aktuální verze HarmonyOS Next už zcela opustila Android a AOSP a na čínském trhu už má téměř pětinový podíl – tedy víc než iOS.

Nejhlasitěji je slyšet Xiaomi, které pracuje na nové verzi své nadstavby (kterou však samo označuje za plnohodnotný systém) HyperOS 3 postavené na Androidu 16. Ta by mohla být prvním krokem k digitální emancipaci od Googlu. Výrobce sice stále využívá klasický Android s GMS, ale spekuluje se o vývoji verze bez těchto služeb.

Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus a Huawei

Xiaomi už údajně testuje operační systém, který neobsahuje Obchod Google Play, Gmail, YouTube ani Mapy Google. Cílem je vytvořit vlastní digitální prostředí a být tak připraven na krizové scénáře. Mluví se také o tom, že Xiaomi spolu se skupinou BBK (Oppo, Vivo, OnePlus) a Huaweiem může začít spolupracovat na vývoji úplně nového systému, který by umožnil čínským značkám snížit závislost na amerických technologiích.

Z technického hlediska je nahrazení Google Mobile Services obrovskou výzvou. GMS totiž není jen obchod s aplikacemi, ale také klíčová sada aplikačních rozhraní (API) pro určování polohy, notifikace, autentizaci, platby a bezpečnostní kontroly.

Alternativy sice existují, například Huawei Mobile Services nebo open-source microG, ale nejsou plně kompatibilní se všemi aplikacemi. Pro uživatele mimo Čínu, kteří jsou zvyklí na ekosystém Googlu, by absence těchto služeb znamenala výrazné omezení a komplikace při používání oblíbených aplikací.

Příprava na horší časy

Na trhu tak může dojít k výrazné fragmentaci – čínské telefony by mohly mít různé verze systému, což by uživatele i vývojáře mohlo značně zmást. Zatímco v Číně, kde služby Google nejsou běžné, by takový systém mohl uspět, na globálních trzích by to znamenalo riziko ztráty uživatelské základny a tržního podílu.

Vývoj vlastního ekosystému vyžaduje ohromné investice a trpělivost. Proto je pravděpodobné, že čínské značky budou udržovat paralelní strategie: na globálních trzích pokračovat s GMS, zatímco v Číně budou jako záložní plán rozvíjet vlastní platformy.

Situace je výsledkem složitého geopolitického a technologického boje, kde čínské značky hledají nezávislost a jistotu. Vývoj Androidu bez Googlu, případně vlastních systémů jako HarmonyOS a HyperOS, je nejen technickou výzvou, ale i strategickou hrou o budoucnost trhu s chytrými telefony.