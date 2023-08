Vydělávají na lidské hlouposti. Aukční weby zaplnily nabídky na iPhony s původní ikonou Twitteru

Elon Musk před pár dny proměnil tvář Twitteru, a už na tom někteří vydělávají. Řeč je o změně ikony aplikace Twitter, která se nazývá X, a má i novou ikonu, na které je zvěčněno stejnojmenné písmeno. To se však spoustě uživatelů nelíbí, a díky tomu v posledních dnech dramaticky vystřelily ceny použitých iPhonů, které mají ještě původní logo aplikace Twitter. Jenže se vydělává na lidské hlouposti.

Tak trochu to připomíná dobu, kdy z App Storu zmizel Fortnite či Flappy Bird, a na aukčních serverech po celém světě se šplhaly iPhony s těmito předinstalovanými hrami do závratných výšin. Jenže tentokrát se nabízí iPhony se starší verzí aplikace, u které stačí jen jedna aktualizace (buď nedopatřením v App Storu, nebo nutný update, bez něhož nepůjde Twitter spustit), a ti, kteří si tento iPhone pořídili, budou mít jen oči pro pláč. iPhony, které mají nainstalovaný Twitter s dřívějším logem, se nabízí za neskutečně vysoké ceny.



iPhone 11 pro s nainstalovanou aplikací Twitter (s původní ikonou) na Ebay aktuálně stojí téměř 87 tisíc korun (Zdroj: Ebay)

Stačí otevřít Ebay.com, zadat do vyhledávání slovní spojení „iPhone Twitter“ a hned začnete kroutit hlavou. Pár let starý iPhone 11 stojí 16 tisíc, použitý iPhone 14 Pro Max se dostal přes 50 tisíc. iPhone XS „original s logem Twitter“ stojí neuvěřitelných 173 tisíc korun, a to ještě zdaleka nepatří mezi nejdražší nabídky. Rekordmanem je aukce z úvodní cenou 239 310 Kč, která má nastavenou výkupní částku na hodnotě 358 965 korun... ano, většina iPhonů s původním logem Twitteru je levnější, i tak však jen kvůli jedné ikoně stoupla cena starších telefonů ze dne na den až o desetitisíce korun.

Prodejci těchto telefonů mají cestu k lukrativnímu zpeněžení svého staršího iPhonu (na jeho zevnějšek se nehledí, hlavní je Twitter) velmi jednoduchou. Pokud ještě neaktualizovali Twitter na verzi X, stačí jim jen z iPhonu odebrat Apple ID. Již nainstalované aplikace v iPhonech zůstanou, tedy i původní verze Twitteru. Jenže, ze screenshotů není jednoznačné, zda má Twitter svou původní ikonu, a nebo si s ní někdo jen pohrál...

Jak změnit ikonu Twitteru

Pokud i vy patříte k zájemcům o iPhone, ve kterém je nainstalována aplikace Twitter s původním logem, můžete díky našemu návodu výrazně ušetřit. Prakticky vám stačí jen změnit ikonu aplikace, což není v iOS nic světoborného. Stáhněte si do iPhonu původní ikonku Twitteru a následně přejděte do aplikace Zkratky.



Nelíbí se vám nová ikona a název dřívější aplikace Twitteru? V iPhonu si můžete nastavit zkratku, ke které přidáte původní ikonu a název aplikace. Nemusíte tak kupovat použitý iPhone, ve kterém běží dřívější verze aplikace Twitter

V této aplikace si zvolte nastavení nové zkratky, ke které přidáte jen jednoduchý příkaz - Otevřít aplikaci. Na další obrazovce vyberete aplikaci, u které chcete změnit ikonu, tedy aplikaci X. Aby byl zachován i správný název, zkratku si pojmenujte jako „Twitter“. Pak už jen zbývá přejít do nastavení zkratky, kde zvolíte položku Přidat na plochu. V náhledu uvidíte univerzální ikonu aplikace, kterou nahraďte za dříve staženou původní ikonku Twitteru. A máte hotovo.

Právě jsme vám ušetřili desítky tisíc korun. Není zač.