Vydrželi jste čekat devět dlouhých měsíců? V Evropě už si můžete koupit herní mobil Black Shark 4 Pro

Xiaomi loni v březnu uvedlo na trh herní řadu smartphonů Black Shark 4, a v květnu ji uvedla i do Evropy. Ovšem, to se týkalo pouze základního modelu Black Shark 4, protože s variantou „Pro“ se na globální trhy nepočítalo. Těžko říct, co stojí za tím, že si výrobce svou dvakrát nepromyšlenou taktiku rozmyslel. Po devítiměsíční odmlce se totiž do Evropy dostává „novinka“ - Black Shark 4 Pro. A to vůbec nezmiňujeme, že tento model už loni v říjnu v Číně nahradil Black Shark 4S Pro, a počítá se s tím, že i jej brzy z prodeje vystrnadí chystaná 5. generace...

Inu, Evropa začíná být pro výrobce z Číny regionem druhé kategorie. Pasování smartphonu se Snapdragon 888 do role novinky, když už je na trhu nespočet telefonů s novějšími a výkonnějšími čipsety, je trochu na pováženou. Na druhou stranu, případní zájemci o herní telefon do ruky stále dostanou zajímavé „železo“, které nebude až tak drahé. V Evropě se Black Shark Pro nabízí v barevných variantách Shadow Black (černá), Cosmos Black (černá) a Misty Gray (šedá).

Produktové video Xiaomi Black Shark 4 Pro:

Základní varianta s 8GB úložištěm a 128GB pamětí bude na starém kontinentu stát 579 EUR (cca 15 tisíc), za paměťovou konfiguraci 12/256 si připlatíte dva a půl tisíce. A čím je telefon unikátní? Zejména bočními triggery, kapalinovým chlazením, 144Hz displejem, 120W dobíjením Hyper Charge či funkcí Xiaomi RAMDISK. Ta dokáže část RAM využít jako úložiště, což podstatně zrychlí načítání zde uložených aplikací a her.

Xiaomi Black Shark 4 Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 9,9 mm, 220 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: dostunost není známa

Výrobce u telefonu vyzdvihuje i povedenou zvukovou stránku, na těle smartphonu dokonce najdeme i sluchátkových jack. A to už se dnes u topmodelů jen tak nevidí! První pohled na řadu Black Shark 4 si můžete přečíst zde.