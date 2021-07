Vyfotíte kostky Lega a aplikace poradí, co se z nich dá postavit. Funguje skoro dokonale

Pokud máte doma v krabicích hromady kostek Lega a nevíte, co z nich postavit, aplikace Brickit vás uchvátí. Je zdarma pro iOS, verze pro Android by měla dorazit na podzim 2021. Aplikace využívá kameru zařízení v kombinaci s umělou inteligencí, kdy stačí na rovné ploše kostky rozprostřít a naskenovat. Hned poté uvidíte různé návody na to, co z té změti vytvořit.

Doporučeno je mít alespoň 150 kostek a odstranit z nich ty velké a popřípadě speciálně tvarované. Aplikace si nejlépe poradí s těmi zcela klasickými. Fascinující je i to, že návody jsou interaktivní. Pokud tedy kliknete na kostku v návodu, ihned se vám zobrazí ve vašem rozložení kostek. Díky tomu tedy prakticky nic nehledáte a jdete na jistotu. I když pak návody nabízejí jisté barevné varianty, umělá inteligence vám vybírá ty pro vás dostupné. Prostě a jednoduše pracujete s tím, co máte.

Brickit jsme vyzkoušeli, podívejte se:

Brickit skutečně dokáže změnit pohled na ty hromady kostek, které máte uložené v krabicích a už kolikrát jste si říkali, jestli je není lepší rovnou vyhodit. Teď konečně najdou využití. Zajímavé je, že aplikace je vytvořena nadšenci z Lego komunity a samotným výrobcem (zatím) není nijak oficiálně certifikovaná. Bylo by však na pováženou, kdyby si Lego nechalo tento nápad uniknout a nijak jej nezapojilo do svých aktivit. Chcete-li se o projektu dozvědět více, navštivte jeho webové stránky.