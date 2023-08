Vyhledáte aplikaci v Google Play přesně podle jména, a je až druhá. Proč? První místo vždy zabírá reklama

Možná už i vy jste si v posledních dnech všimli, že při vyhledávání aplikací a her na Google Play není „něco“ vpořádku. Všimnete si toho zejména tehdy, pokud jste byli zvyklí vyhledávat aplikace přesně podle jejich názvu a automaticky klikat na první položku v seznamu vyhledávání. Pokud budete příliš rychlí, asi se budete divit, proč vybraná položka neodpovídá tomu, co jste hledali. Není to chyba ale záměr, Google totiž na první pozici ve vyhledávání napevno nastavil reklamu!

Chcete si stáhnout naši aplikaci Živě.cz a časopis Computer? I přesto, že zadáte celý název se správnou velikostí písmen a s diakritikou, na první pozici vyskočí reklama na aplikaci Voyo. Chcete si do nového telefonu stáhnout Zásilkovnu? I když název aplikace zadáte přesně, na prvním místě přesto vyskakuje mojePPL. A co, když hledáte mobilní aplikace od českých operátorů? Při vyhledání aplikace Můj Vodafone je na prvním místě Moje O2, při pokusu o stažení aplikace Můj T-Mobile je na první pozici opět aplikace od operátora O2.



Reklamy ve vyhledávacím poli neměly úspěch a tak to Google zkouší jinak. První pozici ve vyhledávání vždy nahradí reklama, která „souvisí s vašim vyhledáváním“. A to i přesto, když při vyhledávání použijete přesný název aplikace

Pokud však hledáte přímo aplikaci od O2, zabírá aplikace první dvě pozice. Na prvním místě je reklama, a na druhé pozici pak top výsledek vyhledávání, kterým je identická aplikace. Zdvojení stejné aplikace na pozici reklamy i prvního místa ve vyhledávání vypadá přeci jen trochu podivně.

Zvykejte si na ještě více reklam

Čekali jsme, že Google bude reklamy posuzovat dynamicky, ale zdá se, že jsou naprogramovány napevno. Při každém vyhledání konkrétní aplikace se na první pozici vždy zobrazí stejná reklama. Nezáleží na tom, zda vyhledáváte v jiném časovém pásmu nebo ve dne/v noci.

Google se v poslední době snaží o co největší zpeněžení Google Play, není si však jistý, co zabere, a tak zkouší různé možnosti. Reklamy na aplikace byly dříve až na třetí či čtvrté pozici vyhledávání. A ještě před měsícem se reklamy zobrazovaly už po kliknutí do vyhledávacího pole v Google Play, dnes už to ale neplatí. Místo toho jsou na prvním místě ve vyhledávání. Spoléhá snad Google na to, že se budou uživatelé často překlikávat? Už jen to by mu totiž mohlo do kapes nahnat spoustu peněz. Z každého kliknutí na reklamu si totiž Google bere drobné provize...