Vyhlížíme OnePlus Nord 2. Nástupce první generace přijde na trh v červenci

Značka OnePlus sice teprve nedávno představila model OnePlus Nord CE, nejednalo se však o nástupce prvního Nordu, jako spíše o jeho upravenou a levnější variantu. Firma brzy představí i model Nord N200 5G, a v zákulisí se hovoří i o dalším modelu Nord 2. Chce snad výrobce z brandu Nord vybudovat to stejné, co Samsung ze své řady Galaxy? Podle plánů na zahlcení střední třídy několika podobnými modely to tak skutečně vypadá...

Skutečný nástupcem OnePlus Nord má nabídnout 6,43" AMOLED displej s rozlišením Full HD+, 90Hz obnovovací frekvencí a zabudovanou čtečkou otisků prstů. Baterii o kapacitě 4 500mAh dobijete zrychleně minimálně 30 Watty. Fotoaparáty mají částečně výrazně vycházet z OnePlus 9 Pro. Hlavní 50MPx foťák (fotočip Sony IMX766) doplní 8MPx širokáč a 2MPx snímač pro rozmazání pozadí nebo makro. Tak jako tak se bude jednat jen o foťák „do počtu“. Selfie má mít rozlišení 32 MPx.

Výkon zajistí čipset Mediatek Dimensity 1200. Telefon se bude nabízet v paměťových konfiguracích 8/128 a 12/256 GB. Představení OnePlus Nord 2 se očekává 9. července, přičemž cenově by se měl smartphone pohybovat lehce nad modelem Nord CE, tedy v cenové relaci 8 - 10 tisíc Kč.

