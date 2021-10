Výhodný tarif T-Mobilu přináší 4 GB dat a službu Pořád online za 425 Kč

T-Mobile po čase opět přináší nabídku časově omezeného akčního tarifu. Ten se v portfoliu objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat k operátorovi zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce T-Mobilu říká také akviziční tarif. Aktivuje se na webu operátora.

Do 31. října 2021 mají zájemci možnost získat tarif se 150 volnými minutami a 150 volnými SMS do všech sítí, a k tomu 4 GB dat za 425 Kč měsíčně. V ceně je také služba Pořád online, což znamená surfování zpomalenou rychlostí 256 kbit/s při vyčerpání FUP limitu. Jako bonus přidává T-Mobile v prvním měsíci od aktivace neomezené surfování.

V porovnání s trvale nabízenými tarify T-Mobilu nejde o úplně mizernou nabídku, byť k opravdové „výhodnosti“ má stále ještě daleko. Například ceníkový tarif Start obsahuje neomezené minuty a SMS, plus k tomu 1 GB dat (bez Pořád online) za 475 Kč měsíčně. Standardní tarif nazvaný 4 GB Plus se stejným FUP a službou pořád online stojí 575 Kč, ale zase obsahuje neomezené volání i SMS do všech sítí.