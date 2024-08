Výhodný tarif od Vodafonu už není tolik výhodný. Sebral část dat a zdražil o 40 Kč

Dnes už legendární „Výhodný tarif za 327 Kč“ u Vodafonu po půldruhém roce skončil. Oficiálně ho operátor nabízel do konce července, v praxi šel ale na webu aktivovat do poloviny srpna. Připomeňme, že šlo o speciálně sestavený tarif s neomezenými minutami, SMS a 3,5 GB dat, určený pro zákazníky přecházející k Vodafonu od jiného operátora, případně migrující z předplacenky na paušál.

Tento tarif už na webu nenajdeme (v nabídce byl s přestávkami od dubna 2023), přesto si Vodafone určitou náhradu připravil. Z pohledu operátora ale byla zřejmě u původního tarifu „štědrost“ nabídky neudržitelná, proto má nový akviziční tarif (tarif určený pro nalákání zákazníků od konkurence) méně výhodné parametry.

Jedná se o běžný ceníkový tarif Red Basic Lite se 3 GB dat a neomezenými minutami i SMS do všech sítí. Na jeho běžnou ceníkovou cenu 567 Kč měsíčně je aplikována sleva 36 %, zvýhodněný měsíční paušál tak činí 367 Kč. Stejně jako u původního výhodného tarifu je nabídka určena pouze pro nové zákazníky, nebo zákazníky přecházející od konkurence či z předplacenky Vodafonu. Akce platí do 30. září 2024 (nebo do dalšího prodloužení platnosti).



V nabídce jsou aktuálně dva akviziční tarify. Oba mají parametry standardních nabízených tarifů, na jejichž cenu byla aplikována sleva pro nové zákazníky

V praxi tak Vodafone ubral 0,5 GB na datech a zdražil o 40 Kč. Ještě pro orientaci v cenotvorbě připomeňme, že skutečná hodnota tarifu Red Basic Lite se pohybuje někde okolo 280 Kč, tedy zhruba na 50 % uváděné ceníkové ceny. Právě nabídky s až 50% slevou běžně dostávají zákazníci od retenčních oddělení, kteří operátorovi sdělí svůj záměr odejít k jinému poskytovateli. A ani na těchto na půlku snížených cenách operátor netratí.

Jaké ceny tarifů považujeme za přiměřené (Jde o hypotézu, u českých operátorů žádné takové tarify neexistují) 500 Kč: neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí 300 Kč: 10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí

10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí 150 Kč: 10 GB dat

10 GB dat 150 Kč: neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezené minuty + SMS do všech sítí cena dodatečného 1 GB dat max. 20 Kč

cena dodatečné 1 minuty hovoru max. 1 Kč

cena dodatečné 1 SMS max. 0,50 Kč Jak zjistit skutečnou hodnotu mobilního tarifu u českých operátorů: Skutečná hodnota mobilních tarifů je 50 % jejich ceníkové ceny. Právě takové nabídky dostávají zákazníci odcházející k jinému operátorovi. Není důvod, proč platit víc.

V akviziční nabídce Vodafonu najdeme ještě jeden zvýhodněný tarif – Red Basic+. Obsahuje 10 GB dat a opět neomezené volné minuty i SMS do všech sítí. Běžná cena je 697 Kč měsíčně (skutečná hodnota cca 350 Kč) a cena pro nové nebo přecházející zákazníky 497 Kč měsíčně. V praxi jde o 29% slevu z ceníkové ceny, platí opět do 30. září 2024 nebo do dalšího prodloužení platnosti.