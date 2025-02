Výkon procesorů se stále zvyšuje, i když to většina z nás nepotřebuje. Brzy bude problém telefony adekvátně uchladit

Mobilní procesory jsou vždy jedním z hlavních prodejních artiklů nových telefonů. Výrobci na nich mohou velmi snadno ukázat mezigenerační technologický pokrok. Výkon procesoru, grafiky a umělé inteligence se často zvyšuje až o několik desítek procent, a to přesto, že i špičkové procesory několik generací zpět měly výkonu na rozdávání, a ani ty většina uživatelů stejně nedokázala vytížit na maximum.



Vypařovací komora u Galaxy S24 Ultra (vlevo) a u letošního Galaxy S25 Ultra. Ani ta však neřeší příčinu zahřívání telefonu, jen jeho důsledek

Potíž je v tom, že výrobci „musí“ každý rok ukázat, jak je novinka po stránce výkonu lepší než loňský model, což však nejde do nekonečna. Aktuální generace procesorů naznačuje, že se možná blížíme technologickému vrcholu smartphonů, alespoň co do jejich výkonu. Zatímco stále výkonnější procesory jsou rok od roku vyráběny efektivnějšími výrobními procesy, jejich chlazení se nijak neposouvá kupředu. Výrobci nevolí nic sofistikovaného, často si vystačí s běžnými grafitovými podložkami. A když už, tak pouze zvětší vypařovací komoru. Jenže ani to mnohdy nestačí, a tak je dlouhodobý maximální výkon kvůli zvyšující se teplotě čipsetu výrazně snížený.

Bez chlazení nebude výkon

Aktuální generace high-end procesorů se výrazně zahřívá. A je jedno, zda se bavíme o Snapdragonu 8 Elite u OnePlus 13, Realme GT7 nebo u Samsungu Galaxy S25, nebo o Apple A18 Pro, který je součástí iPhonů 16 Pro. Už první testy top modelu od Realme ukázaly na to, že se telefon u benchmarku vypínal. Samsung u své nové řady uvedl meziroční nárůst výkonu o 40 % a podstatně tak zvětšil i vypařovací komoru telefonu. Ta však jen odvádí efektivněji teplo z čipsetu na okolní komponenty a šasi telefonu, samotný problém zahřívání procesorů tím nevyřeší. V recenzi nám při hraní telefon překročil teplotu 43 °C, za kterou už teploměr nechtěl měřit. A když je teplota příliš vysoká, zasáhnou bezpečnostní bariéry a výkon procesoru se adekvátně sníží.

iPhony 16 se sice nezahřívají tak moc jako iPhony 15, přesto si na vysoké teploty telefonů uživatelé stěžovali již pár dní po začátku prodeje. Částečně sice zahřívání telefonu vyřeší budoucí optimalizace a softwarové aktualizace, většinou je však důsledkem použitého hardwaru, který nemá v natěsnaném vnitřním uspořádání komponent dostatečné možnosti chlazení. Ano, vývoj procesorů byl u telefonů daleko rychlejší než vývoj chladičů. A třeba aktivní chlazení za přispění větráčku se jinde než u vyloženě herních telefonů neujalo. A i od něj se poslední dobou ustupuje – zabírá totiž moc místa.

Potřebujeme stále vyšší výkon topmodelů? Brzy bude důležitější spíše to, aby tolik netopily do dlaně.

Na problém se však můžeme podívat i ze širšího měřítka. Pokud budou chtít telefony v budoucnu stále více využívat offline umělou inteligenci, mohou výrobci i nadále chtít zvyšovat jejich výkon. Ten však musí doplnit vhodnější a výkonnější systémy chlazení. Pokud ne, budou meziroční nárůsty výkonu jen prázdnými slovy, protože na tento výkon telefony díky zahřívání ani nedosáhnou. A to znamená, že vlastně vůbec nebude vadit, že budeme používat starší telefony, které si výkon, byť nižší, udrží po delší dobu.

Jak si s tím výrobci poradí? Minimálně Apple podle zákulisních informací chystá výkonnější chlazení pro řadu iPhone 17, a výrobci Androidů by se k němu rozhodně měli přidat.

