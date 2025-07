Vylaďte si Android 15 k dokonalosti. Omezte notifikace, nastavte režimy a prozkoumejte nastavení

Android 15 je už dnes ve většině způsobilých telefonů, takže je na čase si nový systém vyladit k dokonalosti. A to ještě předtím, než do mobilů ve větší míře dorazí Android 16 (aktuálně jej mají pouze Pixely). Některé smartphony mají Android 15 už několik měsíců, některé značky se však do aktualizací pustily až v uplynulých týdnech. Jak si tedy vyladit Android k dokonalosti?

Níže uvedené funkce se vztahují k Androidu 15, primárně u telefonů Google Pixel, a v některých případech také k Samsungům. Funkce z čistého Androidu nemusí být dostupné u všech nadstaveb jednotlivých výrobců.

Notifikace, vibrace a režimy

Už se nenechte zaskočit velkým množstvím notifikací. Funkce Zeslabení oznámení vám zpříjemní používání telefonu, kdy na něj během krátké doby směřuje příliš mnoho oznámení. Pokud se tak stane, na dvě minuty se sníží jejich hlasitost. Funkci si však musíte nejprve zapnout přes Nastavení – Oznámení – Zeslabení oznámení – Používat zeslabení oznámení.



Když vám oznámení dorazí příliš mnoho, telefon jim na dvě minuty vypne zvukové upozornění

U notifikací si můžete zapnout i Adaptivní vibrace. Telefon z kontextu toho, kde se nachází, může vibrace přidat nebo ubrat. Telefon tak bude jinak vibrovat v kapse. Funkci nastavíte přes Nastavení – Vibrace a hmatová odezva – Adaptivní vibrace – Používat adaptivní vibrace.



Adaptivní vibrace

Pod Režimy zase najdete rozšíření standardního Nerušit, který je rozšířen na noční klid, jízdu autem nebo na herní režim. Přednastavené režimy si můžete ručně upravit nebo si vytvořit vlastní individuální režim. V něm si zvolíte vlastní ikonu, nastavíte aplikace, které vás smějí vyrušovat, chování notifikací a několik dalších nastavení telefonu. Všechny položky najdete přes Nastavení – Režimy. Pozor ale na to, že režim Nerušit je u Samsungů samostatně, zatímco u Pixelů se počítá mezi dostupné Režimy.



Režimy, tvorba vlastního režimu a rozdělená lišta u Samsungů, která se dá sloučit do jedné

U Samsungů je zase horní lišta rozdělená do dvou částí. Z levé části vysouváte notifikace, z pravé části tzv. Ovládací centrum. Pokud lištu vysunete, stisknete tlačítko s tužkou a zvolíte Nastavení panelu, můžete obě části lišty sloučit do jedné nastavením Společně. Tedy tak, jak vypadala lišta u posledních několika generací Androidu. Pokud si zvyknete na rozdělení do dvou lišt, můžete posunem prstu snadno přecházet mezi oběma režimy.

Multitasking, soukromí a spořič displeje

Samsungy mají už delší dobu Zabezpečenou složku, v čistém Androidu zase máte Soukromý prostor. U Pixelů se jedná o část hlavní nabídky, která se přidá za veřejnou část hlavního menu. Soukromá sekce má vlastní soukromé aplikace od Googlu a další, které sem přesunete. Soukromý prostor se může automaticky zamykat, pro odemčení potřebujete znát svůj zámek displeje, popř. jen přiložíte prst. Soukromý prostor nastavíte přes Nastavení – Zabezpečení a ochrana soukromí – Soukromý prostor.



Soukromý prostor a jeho nastavení

V Androidu 15 se také jednodušeji dostanete k rozdělení obrazovky na dvě poloviny, přičemž na každé z nich běží jedna aplikace. A to proto, že si můžete vytvořit zkratky na páry aplikací pro Multidisplej (Samsungy už to umí delší dobu). Po stisknutí zkratky se automaticky otevírá dvojice přednastavených aplikací.



Páry aplikací na ploše

Stačí stisknout čtverec ve spodní liště a u zobrazeného okna stisknout jeho ikonu v horní části a zvolit Rozdělit obrazovku. Následně si z posledních spuštěných vyberete další aplikaci do páru. Pokud opět stisknete čtverec a kliknete na dvojici ikon v horní části, můžete ji uložit jako pár. A ten pak najdete přímo na ploše mezi ikonami dalších aplikací. A pokud aplikace aktivně nepoužíváte, Android 15 je umí automaticky archivovat. Nemusíte pro to dělat vůbec nic. Aplikace maximálně můžete vyloučit z archivace a odebrání oprávnění přes Nastavení – Aplikace – Zobrazit všechny aplikace – <vybraná aplikace> – Změny nastavení systému – vypnout.



Takto lze aplikaci vyloučit z automatické archivace

I přesto, že spořič displeje u Androidů zřejmě nepoužíváte, v Androidu 15 dostal nové funkce. Pokud jej chcete využít naplno, může spořič zobrazovat ovládače pro chytrou domácnost. Dostanete se k němu přes Nastavení – Displej a dotykové ovládání – Spořič – Ovládání domácnosti. Pokud tato funkce chybí, budete si muset nainstalovat aplikaci Google Home.



Rychlá aktivace Gemini bočním tlačítkem. Popis objektů přes hledáček fotoaparátu, popis videa a fotografie

Asistenta Gemini můžete v Androidu 15 spouštět kratším podržením vypínacího tlačítka, a Gemini za vás dokáže vykonat řadu úloh. Třeba najít informace o blízkých restauracích, zjistit informaci z obrázku nebo vám rovnou říct, co telefon vidí na displeji nebo přes hledáček fotoaparátu. Tyto funkce však nejsou výsadou Androidu 15, pro něj je důležité zmiňované tlačítko, které aktivuje hlasového asistenta Gemini i mimo Pixely.

Chytřejší zvuky, Bluetooth a baterie

Android 15 dostal do telefonů přehlednější úpravu hlasitosti. Při stisku bočního tlačítka si upravíte hlasitost telefonu, ale po stisknutí tlačítka se třemi tečkami máte možnosti úprav zvuku daleko komplexnější. Svou vlastní hlasitost mají média, hovory, vyzvánění, oznámení a budíky. A při kliknutí na tlačítko Tento zvuk se bude přehrávat přes snadno nastavíte zvukový výstup.



Přehlednější úprava hlasitosti a zvukového výstupu

Umělá inteligence dokáže vymazat zvuky na pozadí. Audio zmizík v Androidu 15 (u Pixelu 8 a novějších modelů) pozná více různých zvuků, které můžete z videa odstranit při jeho editaci. Podobně umí zvuky z videí vymazat třeba i Samsungy.



Audio zmizík a automatické zapnutí Bluetooth na zítřek

No a když si vypnete Bluetooth, další den se vám může opět zase zapnout. Toto chování můžete upravit přes Nastavení – Připojená zařízení – Předvolby připojení – Bluetooth – Zítra automaticky zapnout.



Omezení nabíjení u Samsungů s Androidem 15

Při nabíjení můžete nastavit omezení na 80 % nabití kvůli prodloužení životnosti baterie přes Nastavení – Baterie – Optimalizace nabíjení. U Samsungů jsou procenta benevolentnější, můžete si přes Nastavení – Péče o zařízení – Baterie – Ochrana baterie nastavit maximální nabití baterie na 80, 85, 90 nebo 95 procent. Mimo to se v detailech baterie dozvíte o počtu nabíjecích cyklů, datu výroby nebo datu prvního použití. Tyto detaily byly i v betě Androidu 15 u Samsungů (včetně zdraví baterie), z finální verze však informace zmizely.



Úpravy barev u Pixelů a Samsungů v Androidu 15

Android 15 dokáže lépe přizpůsobit barvy displeje vašim očím. V Nastavení – Displej a dotykové ovládání – Barevný kontrast můžete rychle nastavit jednu ze tří úrovní kontrastu pro lepší čitelnost. U Samsungů jsou podobné funkce k dispozici v Nastavení – Usnadnění – Zlepšení zraku.