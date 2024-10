Vylepšená aplikace Zepp pro hodinky Amazfit. Má přehlednější design a do popředí posouvá zdravotní metriky

V recenzi chytrého prstenu Amazfit Helio Ring jsme si povzdechli nad tím, že mobilní aplikace Zepp, která zobrazuje data naměřená Amazfit hodinkami a prsteny, není zrovna dvakrát přehledná, a že jsou v aplikaci i chyby v překladu či dokonce nepřeložené texty. Nyní aktualizovaná verze aplikace Zepp se ale už může měřit s konkurencí.



Nová podoba aplikace Zepp, která zobrazuje data naměřená hodinkami a prsteny značky Amazfit

Aplikace nabízí přehlednější layout s náhledy, u nichž vidíte základní metriky na první pohled. Vývojáři aplikace upřednostnili zaměření na zdravotní náhledy, a to v čistší designové podobě. Ani tentokrát to není bez chyb, protože např. grafy pro srdeční tep jsou schované v podnabídkách a někteří mají problémy s čitelností aplikace. Na stranou druhou je to však oproti stávající verzi výrazný posun kupředu, a tak se může nový podoba aplikace směle zařadit mezi aplikace Apple Health, Samsung Health nebo Garmin Connect.

Vývojáři aplikace mají její novou podobu zvěčněnou na screenshotech na App Storu a v Google Play, aktualizace na verzi 9.0.0. však zatím plošně dorazila jen do iPhonů. Aktualizace pro Androidy se uvolňuje postupně, možná ji ale už nyní máte pro svůj telefon připravenou.