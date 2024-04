Výlet, na který jen tak nezapomene. Američanovi při cestě do Evropy vyčíslili roaming za 143 tisíc dolarů

Při cestě do zámoří (oběma směry) se vyplatí prostudovat si roamingové podmínky operátorů. Dvojice američanů z Floridy se o tom dostatečně přesvědčila při pohledu na měsíční vyúčtování, v němž figurovala neskutečná částka 143 tisíc dolarů. A to dělá v přepočtu 3,4 milionu korun. Americký T-Mobile tuto částku požadoval uhradit, nakonec však podlehl mediálním tlakům a tuto vysokou částku nakonec dvojici důchodců ve věku 65 a 71 let odpustil.



Rene Redmund pochází ze Švýcarska, a se svou ženou se vloni na tři týdny vypravil do do Evropy. Konkrétně do Švýcarska, kde navštívil své rodné město. Ještě před cestou navštívil prodejnu operátora, kde nastínil svůj cestovní plán. V prodejně zástupce operátora tomuto 30 letému uživateli služeb potvrdil, že je jeho dovolená „pokrytá“, a že se nemá čeho obávat. Po návratu z dovolené se podíval na měsíční výpis na němž stálo 143 dolarů. Zmátlo jej však americké značení, které ve skutečnosti znamenalo částku 143 442,74 USD! Tedy zhruba 3,4 milionů korun.

Zálohy na iCloud vyšly pěkně draho

Každá vyfocená fotografie na dovolené se zálohovala na iCloud, za tři týdny to dělalo, včetně další mobilní konektivity, přenesených 9,5 GB mobilních dat v roamingu. To je sice běžný průměr, ovšem nikoliv v roamingu. Ten jej totiž každý den stál v průměru 6 tisíc dolarů, tj. cca 142 tisíc korun. Podle operátora bylo vše v pořádku, takže trval na zaplacení dlužné částky. Poté se do celé záležitosti vložili právníci a americká média, což mělo na vyřešení případu blahodárný účinek.

Rene Redmundovi zavolal zástupce amerického T-Mobilu s tím, že mu započtenou částku prominou. Operátor však dodal, že si lidé, zejména u starších tarifů, musí u cestě do zahraničí ověřit, jak je to u nich s roamingovými poplatky. Za nás v tom vidíme spíše selhání zástupce operátora na pobočce. Příběh sice skončil dobrým koncem, plyne z něj však to, že v roamingu nelze fungovat se stejnými službami jako doma. Výjimkou je evropský roaming, který je regulovaný až do roku 2032, takže v zahraničí můžete využívat stejné služby jako na domovském trhu.

Mimo Evropu však do hry vstupují roamingové zóny 2 a 3, v nichž jsou podstatně vyšší ceny za volání, a je nutné si aktivovat datové balíčky. A nebo zvolit fyzickou SIM kartu místního operátora, popř. si dopředu připravit a aktivovat eSIM.

