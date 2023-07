Vyměnitelné baterie nebudou stoprocentní výhra. Kapacita se sníží a telefony budou větší

Evropská Unie prosadila nařízení, podle něhož budou mít smartphony od roku 2027 povinně vyměnitelné baterie. Chybí na něm už pouze poslední dva podpisy, což má být v dnešní době zaměřené na co největší ekologii, upcycling, udržitelnost a recyklaci, jen formalita. Uživatelé tak dostanou telefony se snadno vyměnitelnými bateriemi, díky nimž ušetří. Pokud telefon po čase vydrží méně a méně, jednoduše v něm vyměníte baterii. Jenže tato změna má i svou stinnou stránku, nad kterou se zamýšlí málokdo.

Podle expertů mohou nastat tři problémy, které v souvislosti se zavedením nařízení nikdo nečekal. Současné smartphony mají baterie pevně vlepené, takže mohou využívat maximum možného prostoru. Tyto baterie jsou navíc pevně spojeny s telefonem, takže nehrozí, že by se při jejich používání od telefonu odpojily. Třeba jako u starých Nokií, které se při pádu na zem rozpadly minimálně na tři části - tělo telefonu, zadní kryt a baterii. Jenže vyměnitelné baterie tuto „celistvost“ nebudou moci zaručit, navíc nebudou moci využít úplně celý dostupný prostor, protože se musí počítat s jejich vyjmutím, a tak budou mít o něco nižší kapacitu.

To by však měla částečně měla vyvážit možnost výměny baterie za druhou nabitou. Čekáme tedy, že se na trh vrátí dobíječky „2-in-1“, které současně dobijí telefon i náhradní baterii. Jenže, zatímco současné unibody telefony splňují osvědčené základy pro celistvost konstrukce, je zřejmé, že návrat „dvířek“ na záda telefonů bude vyžadovat trochu odolnější konstrukce. Nebuďte tedy překvapeni, když smartphony, které se až do dnešních dní postupně ztenčovaly, začnou nepatrně přibírat.

Jeden krok vpřed a tři kroky zpátky

Třetí důležitým faktorem, u něhož možná budeme muset přivřít oči, je zvýšená odolnost. Odolnost IP67 a IP68 se pomalu začíná dostávat i do střední třídy telefonů, které za to vděčí zejména tomu, že jsou základní součásti pevně přilepeny a hermeticky uzavřeny vůči vniknutí vody. Bateriová dvířka na zádech mohou znamenat tak velký problém, že už výrobci nebudou moci garantovat odolnost IP68, ale třeba nížší normu IP54.

Někteří musí začít od nuly Některé mobilní značky mají z poslední doby zkušenosti s vyměnitelnými bateriemi, některé budou muset značít od nuly. Samsung si vyměnitelné akumulátory drží v řadě Galaxy Xcover (a to včetně odolnosti IP68), Fairphone nabízí výměnu baterie už od první generace. Určitý náskok bude mít i Nokia, která na trhu nabízí dva snadno opravitelné telefony. Opravili jsme Nokii G22. Za dvě a půl minuty je baterie venku Ano, potřebujete u nich nářadí, ale i tak se na trhu jedná o raritu. U HMD Global je vidět, že už teď se připravuje na budoucí změnu, a pokud bude pokračovat v nastoleném tempu, může mít v nadcházejících letech oproti konkurenci výrazně navrch. Naopak u Applu (domácí opravy iPhonů jsou spíše úsměvné) a čínských značek bude nové nařízení znamenat velký zásah do stávajících konstrukcí telefonů. A potřebné změny výrobci rozhodně neudělají ze dne na den...

A nebo u zvýšené odolnosti zůstanou, ale budou muset speciálně utěsnit prostor okolo baterie, což by se mohlo podepsat na větší tloušťce a rozměrech telefonu. Ať už to za čtyři roky dopadne jakkoliv, vyměnitelné baterie jsou skvělé díky zvýšené recyklaci kobaltu, který se z baterií v současných unibody smartphonech jen těžko dostává. Jenže, nic není dokonalé, a musíme počítat s tím, že zavedení vyměnitelných baterií s sebou přinese i určitá negativa. A my se přes ně budeme muset přenést.

Demontáž baterie u Nokie G22:

Via: Cnet