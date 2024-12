Vypadá jako běžný kabel pro nabíjení. Rentgen odhalil obvody, které mohou kdykoliv napadnout telefon

Nabíjení telefonů z veřejných nabíjecích stanic nemusí být vždy úplně bezpečné. Jenže, zatímco se dříve předpokládalo, že elektronické obvody mohou být umístěny uvnitř těchto stanic, nebezpečí může znamenat i jen použití kabelu neznámého původu. Bezpečnostní analytici názorně ukázali, že i v malém konektoru může být ukryta spousta sofistikované elektroniky, která může být využita k napadení telefonu. Stačí jen podobný kabel „náhodně“ zapomenout na veřejných místech, a čekat, až se někdo „chytí“. Kabely pro nabíjení totiž často nenosíme u sebe, a tak může být volně ležící kabel příliš velkým lákadlem.



Nabíjení z veřejných stanic je velké riziko, problém však může způsobit ale i upravený datový kabel. Samsung proti těmto typům útoků bojuje režimem Automatické blokování

Zmiňovaný kabel vznikl jako koncept, a současně i jako důkaz, že podobně nebezpečný kabel může vyrobit prakticky kdokoliv. O.MG Cable konkrétně vznikl za přispění bezpečnostního experta Mike Grovera. Do konektoru bylo umístěno několik čipů navrstvených na sobě a také Wi-Fi anténa. Po připojení kabelu by případný útočník mohl zjistit, co zadáváte na klávesnici, např. odcizit vaše hesla. Útok by mohl probíhat na dálku přes Wi-Fi, přičemž hacker by mohl na telefon přes kabel zasílat příkazy z pohodlí svého domova. A cílit třeba na přístupové údaje z vašich bankovních aplikací.

Zapomenutý kabel působí nevinně

Podobný útok může vypadat zcela nevinně. Útočníkům stačí „zapomenout“ kabel s univerzálním konektorem USB-C na veřejných místech s výrazným pohybem lidí, např. na letištích nebo nádražích. Časem se totiž určitě najde někdo, kdo potřebuje nabít telefon, má z čeho (notebook, powerbanka, zásuvka ve vlaku, USB konektor v letadle, apod.), ale chybí mu kabel. Ochrana před tímto typem podvodu je samozřejmě zcela jednoduchá – stačí si s sebou na cesty vždy přibalit vlastní kabel, ideální originální od výrobce vašeho telefonu, popř. od známých výrobců třetích stran.

Některé značky mají proti podobným útokům vlastní ochrany. Např. u Samsungů se jedná o režim Automatické blokování, který při své aktivaci zpřístupní USB-C kabel jen pro nabíjení, přičemž dočasně vyřadí datovou konektivitu.

Zdroj: Tomsguide, Jon Bruner