Vypadá jako iPhone 14 Pro Max, ale zdání klame. Čínská kopie však stojí jen dvacetinu toho, co originál

Chcete mít v kapse iPhone 14 Pro Max, ale nechcete za něj tolik utratit? Pak je tu jedna možnost, pořiďte si i14Pro Max, a máte po starostech. Čínské kopie telefonů tu s námi byly, jsou a také vždycky budou. Za poslední roky se však číňané naučili kopírovat telefony tak dokonale, že na první pohled téměř nepoznáte rozdíl oproti originálu. Ještě, když si na záda (volitelně) necháte přilepit originální logo Applu...

Ne, tohle je závod, který výrobci kopií nikdy nevyhrají. Postupem času se však přesouvají z oblasti „absolutní hrůzy“ do sekce koukatelných telefonů, které na první pohled nerozpoznáte od originálu. Konkrétně máme na mysli kopii iPhonu 14 Pro Max, která je hvězdou portálu Made-in-China.com. Právě tato kopie iPhonu se v uplynulých týdnech dostala do rukou „recenzentů“, kteří ji dost nečekaně chválí. Výkon je sice žalostný, specifikace pofidérní, ale pocit z používání iPhonu snad vůbec poprvé převládá nad vším ostatním. Kopie si dokonce umí poradit i s notifikačním ostrůvkem Dynamic Island.



Specifikacím nevěřte, pravdivý je pouze design. Tato napodobenina iPhonu 14 Max má vzhledově hodně blízko k originálu

Už jen to, že je cena telefonu stanovena podle toho, kolik jich odeberete, je jasným ukazatelem, že se bavíme jen o kopii. Ta vás však v nejhorším případě (minimální odběr je 200 kusů) vyjde na 65 dolarů za kus, což i s daní dělá 1 850 Kč. Co za to dostanete?

Podobně vypadající model s 6,51" TFT displejem, který má rozlišení 1 280 × 720 pix, v jehož výřezu je umístěna jen jedna 5Mpx selfie. Důvod existence druhého průstřelu je nám neznámý. Na zádech pak čekají pouze dva fotoaparáty (5 + 8 Mpx), třetí snímač je slepý. Rám telefonu je možná z kovu, a spolu se zadním krytem je k dispozici hned v pěti barevných variantách. Překvapí i vyměnitelná baterie o kapacitě „větší než 3 000 mAh“. Dobijete ji přes USB-C nebo údajně i bezdrátově 65 Watty, ovšem na to bychom příliš nevsázeli.

Telefon od firmy Brother Medical se ve specifikacích pyšní i skleněným zadním krytem, ale aby nabídka nesloužila jako důkaz, je tato informace „zcela náhodou“ zkomolená na „Galss Buttm“ (správně má být anglicky uvedeno „Glass Bottom“). Výpočetní výkon telefonu obstarává neznámé čtyřjádro, které si poradí maximálně se 3G a 4G sítěmi, osobně to tipujeme na starší levný Mediatek, který se zapotí i při navigaci v systému Android 12. Operační paměť má navíc kapacitu pouhé 3 GB. Konektivita dále zahrnuje Wi-Fi 6 a NFC, telefon je veden jako Dual SIM, místo druhého slotu do něj můžete vložit microSD.

Jedná se samozřejmě o nabídku od čínského výrobce, a tak nemohou chybět ani bombastické specifikace uváděné u fotografií. Jak už ale víte z našeho dřívějšího článku, pokud se u nabídek sejde více stejných parametrů, vždy platí ta nejhorší varianta. Ostatně, jak svižné je prostředí, se můžete přesvědčit zde s původním indicko-anglickým komentářem.

Pokud si budete z někoho chtít vystřelit a „nadělit mu iPhone“, nevyjde vás tato sranda příliš draho. Ovšem výše uvedená cena platí při hromadném odběru 200 a více kusů, při objednání jednoho modelu se zřejmě dostanete na vyšší částku. I tak ale bude zlomkem toho, co stojí iPhone 14 Pro Max.