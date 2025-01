Vypadá jako klíč od automobilu, přitom patří k mobilu. HMD Offgrid připojí k satelitní síti každý smartphone, i v ČR

O satelitních službách v Evropě se zatím spíše jen mluví, než aby došlo k nějakému razantnímu posunu. Applu už satelitní služby fungují v USA, kde začne i Google. Evropa je až ve druhém a třetím sledu, a to i pro síť Direct-to-Satellite od Starlinku, proti které se v nedávné době postavili evropští operátoři. V této době tak může dvakrát vyniknout význam příslušenství HMD OffGrid, které dostane satelitní konektivitu do každého smartphonu. A fungovat bude i v Česku, a to nejen u Androidů, ale také u iPhonů.



HMD OffGrid se nebojí vody ani sněhu, na jedno nabití vydrží až tři dny v provozu

HMD OffGrid je doplněk ve tvaru klíčenky, který je schopen obsloužit obousměrnou komunikaci mezi smartphonem a satelitem, partnerem řešení je satelitní služba Viasat. Krabička o rozměrech 94 × 60 × 12 mm váží 60 gramů a splňuje odolnostní normy IP68 a MIL-STD810H. Na těle má zapínací tlačítko, SOS klávesu a trojici stavových diod. K telefonu se připojuje přes Bluetooth 5.1, na jedno nabití přes konektor USB-C vydrží až tři dny v provozu.

Satelitní služby budou fungovat i v Česku

Ve smartphonech s Androidem nebo s iOS bude potřeba samostatná aplikace HMD OffGrid, přes kterou zprovozníte obousměrnou textovou komunikaci, popř. nouzovou komunikaci v případě potřeby. Jedním stiskem tlačítka můžete přátelům nebo rodině vyslat informaci o tom, že jste v bezpečí, nebo jim můžete nasdílet pravidelné oživení vaší aktuální polohy, která se aktualizuje přes satelitní spojení. HMD OffGrid se bude v Evropě nabízet od ledna za 5 200 Kč.

Bez předplatného to ale nepůjde. Na výběr jsou dva balíčky, které v ceně obsahují SOS služby. Balíček HMD Freedom stojí na rok s daní zhruba 2 400 Kč. Za tuto částku můžete poslat až 350 textových (limit 140 znaků) nebo „check-in" zpráv. V případě balíčku HMD Unlimited není počet zpráv nijak omezený, ale vychází ročně zhruba na čtyři tisíce korun. Je třeba zmínit i to, že u obou služeb je nutné uhradit jednorázový aktivační poplatek a za sdílení aktuální polohy se připlácí cca 150 Kč měsíčně.

Zdroj: HMD