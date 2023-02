Vypalování, odlepování? Problémy s displeji u svých vlajkových smartphonů musí řešit Apple i Samsung

Když se u smartphonů hovoří o problémech s displeji, tak nějak nám na mysli vytane řada Pixel od Googlu. Snad ze startu každé generace trápí nové Pixely problémy s displeji, až už je to nazelenalý nádech, nevzhledné pruhy, černé fleky či snad ještě něco závažnějšího. Jenže tentokrát se displejové problémy nevyhnuly ani největším mobilním výrobcům.

U Samsungů se skloňuje aktuálně nejvýkonnější Galaxy S23 Ultra, který má u některých uživatelů v levé či pravé spodní části mírné nedostatky. Vidět jsou v oblasti přechodu mezi displejem a černým obvodovým rámem, a popsat se dají jako vrstva, která rovnou linii mezi oběma přechody narušuje jakousi „vlnou“ či bublinou. A to jako voda na mlýn těm, kteří na svůj telefon nedají dopustit, a následně objeví tento vizuální „problém“.



U některých Galaxy S23 Ultra si všimnete v pravém spodním rohu displeje určitého překladu nebo „bubliny“. Podle Samsungu se nejedná o žádnou závadu, který by u telefonu něco ovlivnila

Je třeba dodat, že tento nedostatek nijak neovlivňuje zobrazovací kvalitu, jenže, jakmile si jej jednou všimnete, už jej „uvidíte“ prakticky neustále. U námi testovaného Galaxy S23 Ultra však popisovaný problém displeje neevidujeme. Vše zatím směřuje k tomu, že se jedná o chybu, která neovlivňuje kvalitu zobrazování, na internetu navíc své foto důkazy doložilo zatím jen několik uživatelů.

Britská pobočka Samsungu se k celé záležitosti vyjádřila na Twitteru: „Pokud na displej posvítíte ostrým světlem, můžete si všimnout, že některé části vypadají jako stlačené či stisknuté. To se děje kvůli stlačení, které zaručuje voděodolnost a prachuvzdornost. Nejedná se o defekt, s vaším telefonem je vše v absolutním pořádku“.

Vypalování u iPhonů?

Daleko větší problém hlásí uživatelů iPhonů 14 Pro. Kvůli dosti nestandardní implementaci režimu Always On už někteří z nich hlásí vypálené displeje, a to zejména v oblasti ostrůvku Dynamic Island. Zatím se jedná jen o jednotky zdokumentovaných případů, i tak je však toto zjištění dosti alarmující. Právě režim Always On byl totiž jednou z funkcí, kterou Apple u nových iPhonů primárně vyzdvihoval.



Toto není příliš hezký pohled - vypálený Always On režim na iPhonu 14 Pro

V některých případech došlo k vypálení displeje už zhruba po měsíci používání. Podle zdroje došlo u telefonů k záruční výměně displeje za nový, zatím ale není jasné, zda se jedná o jednotky izolovaných případů, nebo o problém, které bude postupem času stále častější. Apple se tradičně do vysvětlování nijak nehrne, zatím žádné vyjádření neposkytl.

