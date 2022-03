Vypne Google v Rusku Androidy? Místní „výrobci“ už si nemohou licencovat systém se službami GMS

Rusko má potenciálně zaděláno na další velký problém. V rámci mezinárodních sankcí udělených na Rusko kvůli bezprecedentnímu útoku na Ukrajinu jsou ruské firmy odstřiženy od mnoha služeb i technologií amerického původu. Výjimkou není ani Google, který stojí za nejpoužívanějším mobilním operačním systémem Android a na něm běžícími službami Google Mobile Services (GMS).

Každý výrobce, který chce používat celý balík služeb, musí od Googlu nakoupit příslušnou licenci. Ta se může lišit podle toho, ve kterých zemích chce zařízení prodávat, nebo zda využije globální licence pro celý svět. Také v Rusku figuruje spousta místních „výrobců“ smartphonů, kteří používají co jiného než Android. Uvozovky jsou na místě proto, že v reálu se telefony v Rusku nevyrábí, ruská je pouze jejich značka, telefony vyrábí některá z mnoha OEM fabrik v Číně nebo jiné asijské zemi.

Příliš ruských značek mobilů globálně známých není, výjimkou je snad jen Yotaphone od značky Yota, který se proslavil tím, že v roce 2014 kromě konvenčního displeje nabídl i e-ink panel na čtení knih. Další značky jsou pro nás spíše exotické, většinou jde o dceřiné projekty ruských telekomunikačních firem, mezi největší patří MTS, Megafon, Highscreen nebo Texet.

Hrozba vypnutí služeb

Několika výrobcům z této kategorie podle informací známého ruského novináře z oboru telekomunikací Eldara Murtazina přestal 23. března Google licencovat svůj systém a služby. Zdůvodnění je následující: „Americké exportní zákony zakazují poskytování služeb Rusku, stejně jako export, reexport nebo převod softwaru a technologií amerického původu do Ruska“.

Opatření se má prozatím týkat pouze dvou nespecifikovaných ruských značek a jejich připravovaných modelů. Pokud by se ale Googlu podařilo nějakým způsobem sankce rozšířit i na globální licence velkých světových výrobců, z nichž zejména ti čínští na ruském trhu stále zůstávají, bude to pro ruský trh s mobily znamenat velký problém.

V prodeji by prakticky přestaly být dostupné telefony s jakýmkoli plně funkčním operačním systémem a službami, navíc i stávající uživatelé by se mohli modlit, aby jim Google, ale třeba i Apple na jejich zařízeních všechny služby „nezařízli“. Řešením by v takovém případě byly pouze hloupé telefony nebo šedý dovoz zařízení aktivovaných ze zahraničí. Své chvíle slávy by se mohl dočkat Huawei, který by posílil prodej svých smartphonů a ruským výrobcům by mohl začít licencovat vlastní systém Harmony OS a s ním spojené služby HMS.

Z Ruska mizí spousta spousta firem, ty které zůstávají, čelí tlaku:

Zdroj: mobile-review.com