Výrobce Gorilla Glass musí ukončit monopolní praktiky na trhu s ochrannými skly pro mobily. Požaduje to Evropská komise

Americká společnost Corning, která vyrábí ochranná skla Gorilla Glass pro většinu smartphonů, se zavázala změnit svůj stávající obchodní model. Vyžádala si to Evropská komise (EK), která zjistila, že firma může zneužívat svého dominantního postavení na trhu a bránit konkurenci.

Problém nastal kvůli exkluzivním smlouvám, které Corning uzavíral s výrobci smartphonů a společnostmi zpracovávajícími surové sklo. Tyto dohody fakticky nutily partnery nakupovat ochranná skla výhradně od Corningu, což vytlačovalo konkurenci z trhu. EK zahájila šetření v listopadu 2024 poté, co zjistila, že firma pravděpodobně zneužívá své dominantní postavení na celosvětovém trhu s hlinitokřemičitými skly.

Corning teď musí podle právně platných závazků, které kvůli EK dobrovolně přijal, zrušit všechny exkluzivní doložky ve svých stávajících smlouvách s výrobci telefonů i zpracovateli skla a zavázat se, že podobné praktiky nebude v budoucnu používat. Firma také nesmí požadovat od výrobců zařízení, aby od ní nakupovali více než polovinu své celkové poptávky po ochranných sklech – toto omezení platí celosvětově.

Dohod s Applem se nařízení netýká

V zemích EU a Evropského hospodářského prostoru navíc Corning nesmí nabízet cenové výhody podmíněné konkrétními nákupními požadavky. Závazky se vztahují jak na tradiční hlinitokřemičitá skla, tak na průhlednou skleněnou keramiku, kterou výrobci telefonů pravděpodobně budou implementovat do svých nadcházejících produktů čím dál častěji.

„Corning se zavázal ukončit chování, které mohlo potenciálně zabránit konkurentům v efektivní soutěži na trhu s ochrannými skly používanými v chytrých telefonech a dalších přenosných zařízeních. Tyto závazky jsou nyní právně závazné,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová. Zajímavostí je, že změny se netýkají obchodních vztahů Corningu s Applem. Produkty, které firma vyvíjí pro iPhony, mají totiž speciální složení a používá je pouze Apple, takže podle výkladu EK nejsou součástí obecného trhu s ochrannými skly.

Výše zmíněné závazky budou platit globálně po dobu devíti let, jejich dodržování bude kontrolovat nezávislý dozorce. Pokud by je Corning porušil, hrozí mu pokuta až do výše 10 procent ročního obratu. Pro uživatele mobilních telefonů by tyto změny měly znamenat větší konkurenci na trhu ochranných skel, což může teoreticky vést k nižším cenám a lepší kvalitě produktů.