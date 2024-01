Výrobce odolných telefonů CAT zkrachoval, vyráběl i pro Motorolu a Land Rover. Končí i satelitní služby

Rok 2024 se zatím profiluje jako rok, v němž končí značky, které byly na trhu spoustu let. Jen pár dní poté, co firma Fossil uvedla, že nadobro končí s chytrými hodinkami, přišla podobná zpráva i ze segmentu smartphonů. Firma Bullitt Group, kterou známe primárně jako výrobce outdoorových smartphonů značky CAT, měla ještě v loňském roce megalomanské plány. Nyní se však dozvídáme, že zavřela krám. Už minulém týdnu totiž propustila všechny své zaměstnance, na trhu přitom existovala již od roku 2012.



Odolný Android s obousměrnou satelitní konektivitou. Firma Bullitt Group propustila všechny zaměstnance, a vývoj a výroba telefonů značky CAT tímto skončila

Britská firma Bullitt Group byla ve světě známá jako licenční výrobce odolných outdoorových telefonů značek CAT a Land Rover. Firma dokonce na několika odolných smartphonech spolupracovala i s Motorolou. V loňském roce to u ní vypadalo na nadechnutí k velké expanzi, protože měla firma megalomanské plány. Nejen, že na trh už v roce 2022 vypustila první CAT s podporou 5G sítí, v loňském roce k tomu přidala i obousměrnou satelitní konektivitu, kterou jsme si v redakci mohli sami vyzkoušet u CAT S75. Samostatně se pak nabízel satelitní „puk“ Motorola Defy Satellite Link a 5G hotspot do terénu.

Konec firmy nepřežila ani satelitní divize

Bullit Group končí několik týdnů po finančních problémech, o kterých informoval deník Daily Telegraph. Firma chtěla přenést do nových rukou alespoň svou satelitní divizi se stovkou zaměstnanců, vypadá to však, že z těchto plánů nakonec sešlo. A není ani jasné, co bude se stávajícími telefony. Pokud už nikdo ze zaměstnanců ve firmě nepracuje, můžeme předpokládat, že telefony v oběhu přijdou o softwarovou podporu, a vloni oznámené satelitní služby zřejmě už teď nemá kdo spravovat...

Zástupci Motoroly a firmy Bullitt Group se k aktuální situaci zatím nevyjádřili. Z mobilního trhu tak zmizel jeden z „tradičních“ výrobců robustních odolných telefonů.

Vloni jsme si vyzkoušeli satelitní konektivitu u CAT S75:

Zdroj: mobileworldlive, telegraph