Výrobce příslušenství trolí Nothing. Z jakéhokoli telefonu udělá „Something”, a to za zlomek ceny

Společnost Nothing v týdnu představila svůj první smartphone Nothing Phone (1), který se stal kontroverzní jak svým designem se svítícími transparentními zády, výbavou, ale také svou nedostupností v některých regionech. Firma se tak stala trnem v oku hned několika společností. Nyní se do Nothingu poměrně ostře, avšak vtipnou formou pustila společnost Dbrand, známá ochrannými polepy a kryty pro smartphony.



Výrobce se z kritikou Nothing nedrží zrovna při zemi.

Spustila proto edici příslušenství zvanou Something (Něco) jako odpověď na Nothing (Nic), která detailně napodobuje celou grafiku firmy a hlavně nabízí stejný transparentní design i pro jiné telefony. Dbrand se v kampani obouvá do jejího vzhledu smartphonu Nothing a zejména do stylu prodeje, kdy je telefon někde dostupný jen na pozvánku a na začátku firma dokonce prodávala limitovanou edici prvních telefonů za vysoké ceny.

Edice Something toto má změnit a chce přinést podobný design i dalším uživatelům, a to konkrétně na smartphony Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro Max a Google Pixel 6 Pro. Uživatelé si tak mohou koupit polepy s transparentním designem založeném na vnitřnostech zmíněných modelů. Dbrand zároveň říká, že nejde o krádež, ale o malé plagiátorství jelikož návrh polepu je vždy originální podle vnitřního uspořádání komponent.

Firma už v minulosti sama zkoušela polepy s vnitřnostmi telefonu. Nyní ale s touto kampaní vytvořila podobný vzhled jako Nothing, aby podtrhla nějaké absurdní prvky smartphonu této firmy. Polepy Something budou pro zmíněné telefony dostupné za cenu 25 dolarů (600 Kč). Kromě polepů Dbrand ve stejném designu nabízí i ochranné kryty za 50 dolarů (1 200 Kč).

Zdroj: Dbrand