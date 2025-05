Výrobci chtějí ohromit a z mobilů dělají fotoaparáty. Jako by zapomněli, kvůli čemu prakticky skončily digitální kompakty

Smartphony jsou na první pohled stále stejné „placky“ jako před lety, ale na pozadí se přeci jen něco rýsuje. Pozorujeme trend, který ve svém portfoliu postupně aplikují další a další značky, byť třeba ve formě konceptů. Zatímco před lety jsme se na vyměnitelné objektivy pro smartphony dívali přes prsty, dnes to vypadá, že musí mít mobilní značky alespoň nějaký podobný koncept. Mobilní výrobci jsou posedlí představou, že telefon (ž po několikáté) přetransformují na fotoaparát. I kdyby k tomu měli použít externí grip a objektiv, který magneticky přichytí k tělu, takže fakticky se samotným smartphonem nebude mít nic společného.



Xiaomi nám na veletrhu MWC ukázalo magnetický objektiv – je toto budoucnost mobilní fotografie?

Fotomobily ušly dlouhou cestu, jenže zatímco dříve nám stačil jeden fotoaparát, výrobci se před lety rozhodli, že půjdou cestou více objektivů. Každý bude sloužit k něčemu jinému, a tím pádem ani nebude vadit, že mají objektivy miniaturní fotočipy. Z historie si vybavím ještě zařízení Samsung Galaxy Camera či další hybridy od Samsungu, které měly z jedné strany telefon a z druhé strany fotoaparát.

Měly výsuvný objektiv s větším optickým přiblížením a potenciál pro použití většího fotočipu. A troufám si tvrdit, že pokud by se tyto koncepce vyvíjely do dnešních dní, pojem „fotomobil“ by dnes znamenal úplně něco jiného.

Byla původní cesta zvolená špatně?

Mobilní výrobci si však po letech protiřečí a začínají hromadně své topmodely vybavovat přídavnými objektivy, které nás trochu vrací do mobilní historie. Že by výrobci konečně pochopili a narazili na limity stávající mobilní optiky? Ve změti čínských značek je už problém vyznat se v tom, kdo s přídavnými objektivy začal jako první. Pokud bychom měli být úplně přesní, nápad doplňkových objektivů v mobilu mělo už před dvanácti lety Sony (objektivy QX10 a QX100).

Nedopadlo to podle představ, přesto to například Xiaomi v obnovené podobě zkouší znovu. S konceptem magnetických objektivů, kterým je vlastně jedno, jaký fotoaparát telefon má. Magneticky se přichytí ke krytu a důležitá je jen rychlá komunikace s obrazovým koprocesorem. A v konečném důsledku ani nepotřebují, aby měl telefon fotoaparát.



Realme zase na fotomodul šroubuje redukci, do které namontujete klasický objektiv. Jako koncept to vypadá skvěle, ale dokážete si představit reálné využití v praxi?

Jiné značky zase koketují s objektivy, které na telefon našroubujete. Konkrétně Realme udává, že jsou současné mobilní fotočipy už dostatečně velké a že pro vylepšení kvality fotek je nutná pořádná optika. Jenže ta už pořádně narušuje kompaktnost smartphonu. To už si rovnou můžete vzít s sebou na cesty klasickou zrcadlovku, nehledě na to, že samostatné objektivy je nutné ještě samostatně dobíjet. Jako by nestačilo, že dobíjíme telefony, sluchátka nebo chytré hodinky.



Nubia Z70S má zase dokoupitelný kryt, který telefon „promění“ na starý fotoaparát. A počítá se samozřejmě i s našroubováním přídavných objektivů

Špičkové smartphony jsou dnes právem brány jako fotomobily, ovšem přídavné objektivy těmto telefonům podle nás spíše škodí. Jako by jimi výrobci po letech potvrdili, že dříve neměli pravdu a že se vydali při vývoji mobilních fotoaparátů špatným směrem. Nejspíš si to sami nemyslí, ale paradoxně se snaží popřít, že největší výhodou fotomobilů před digitálními kompakty je jejich univerzálnost a ještě mnohem menší rozměry.

Na druhou stranu musíme dodat, že přídavný objektiv k telefonu vypadá hodně cool. A když už ne objektiv, tak alespoň „Camera Kit“ s gripem a doplňkovými ovladači. Inu, proč ne, ale asi bude záležet na ceně a na tom, jak použitelný bude telefon s nasazeným gripem. Doplňkové objektivy jsou zajímavým a funkčním doplňkem v jednom, a kdyby jej můj telefon podporoval, (bez přemýšlení) bych jej určitě dokoupil. Jenže praktičnost hodně pokulhává.



Vivo počítá s vyměnitelnými objektivy u modelu Vivo X200 Ultra. Tento konkrétní má 8,7× optický zoom a „použitelné“ přiblížení až do 35×

Když bych si chtěl vyfotit momentku, než našroubuji nebo spáruji objektiv s telefonem, ideální scéna zmizí. Když už si koupím fotomobil a dodatečný objektiv, není rovnou lepší si pořídit zrcadlovku či bezzrcadlovku s větším fotočipem? A na momentky mi zůstane telefon, protože dnes už obstojně fotí leckteré modely střední třídy. Nevím, jak vám, ale já v tomto rozdělení nevidím místo pro drahý fotomobil s doplňkovým objektivem.



Zřejmě nejlépe to má vymyšleno Xiaomi 15 Ultra. Neexperimentuje s objektivy, ale přidává grip, spoušť a páčku zoomu. Navíc má i podporu filtrů. Ale to se bavíme o světě, v němž si některý z tisíců dostupných filtrů přidáte do fotek jedním kliknutím v mobilu

Posedlost přídavnými objektivy příliš nechápeme. Výrobci nás chtějí překvapit něčím netradičním, ale ve většině případů stejně končí u konceptů. A domníváme se, že u nich i experimenty skončí. Nebo mají šanci podle vás uspět a navázat tam, kde mobilní fotografie už několikrát neuspěla?