Výrobci nám nechtějí dat větší kontrolu nad telefonem. Blokují instalace a omezují nastavení

Telefony jsou dnes podobné jako vejce vejci, a často záleží na konkrétním použitém softwaru. A zatímco dříve byl Android více otevřenější, v posledních letech se kohouty pomalu utahují. Androidy nedovolí instalaci hodně starých aplikací, nebo sideloading kompletně zablokují, omezí barev displeje nebo hrají s obnovovací frekvencí „na jistotu“. Přitom by stačilo tak málo – nechat uživatele Androidů nastavit si, co chtějí.



Automatické blokování omezí instalace aplikací stažených z webu. Funkce je předvybraná výrobcem při úvodním nastavení telefonu. Android zase blokuje instalaci starších aplikací, a tuto funkci nikde nelze vypnout

Začněme instalací starých aplikací u Androidů, což je vítaná změna zejména s ohledem na bezpečnost. Varování přes celý displej většinu uživatelů odradí, pokud však máte staré aplikace, které používáte u všech telefonů (a jsou tedy prověřené), musíte toto varování obejít stisknutím tlačítka, které ani jako tlačítko nevypadá.

Samsung z režimu automatického blokování umí instalace třetích stran kompletně zakázat, a tuto funkci u nových telefonů automaticky zapíná, resp. automaticky ji zaškrtne jako zapnutou, a je jen na vás, zda obrazovku potvrdíte, nebo funkci vypnete. Často to však vypadá, že chce rozhodnout Google nebo výrobce Android telefonu za nás...

...a to platí třeba i pro tak banální věc, jako je připojení Androidu k počítači. U mnoha telefonů nejde nastavit defaultní režim. Většinou ho připojujete kvůli datovým přenosům, a vždy musíte vysunout lištu, rozkliknout notifikaci, změnit režim, a následně se telefon opětovně připojí. Po odpojení a opětovném připojení kabelu musíte opět absolvovat stejný postup. Čtete delší blok textu a displej zhasne, přesto, že se na něj díváte. V minulosti to telefon hlídaly, dnes už tato funkce často chybí. Spousta dalších užitečných režimů z Androidů dávno vymizela. proč, to je nám záhadou.

Barvy displeje a obnovovací frekvence

Samsung musíme zmínit i v oblasti barevnosti displeje u Galaxy S24 Ultra. Zatímco dříve byly u Samsungů rozdíly mezi základním a živým barevným režimem velmi výrazné, když letos telefon přišel na trh, ani zkušené oko nepoznalo rozdíl. Samsung sice posléze do výbavy přidal jezdce pro „intenzitu barev“, pachuť však zůstává. Třeba u Galaxy S24 FE je rozdíl mezi oběma režimy velmi výrazný. V dávných dobách jsme si mohli u Samsungů upravit saturaci a nádech displeje, nic takového se v posledních letech už nekoná. Proč si nemůžeme displej kompletně upravit k obrazu svému?



Místo nádechu a saturace displeje máme tóny RGB a přepínač s „intenzitou“ barev. 120Hz displej většinou znamená to, že si o obnovovací frekvenci rozhoduje sám telefon. Panel sice umí až 120 Hz, ale automatika často funguje jen v několika vybraných frekvencích

Další na řadě je obnovovací frekvence displeje, která na jednu stranu vytvoří plynulejší animace, na stranu druhou může omezením frekvence, kdy není tolik třeba, spořit baterii. Mobilní výrobci nám však prezentují často jen polovičatá řešení. I přesto, že displej má celý rozsah od 1 do 120 Hz, v systému se přepíná třeba jen ve čtyřech režimech – 48, 60, 90 a 120 Hz.

Pokud jsou tedy displeje inzerované jako LTPO s možností poklesu až na 1 Hz, proč si třeba nemůžeme zvolit framerate individuálně pro každou spouštěnou aplikaci? Před šesti lety to uměl třeba Razer Phone, a je až s podivem, že se o to nepokusil žádný z velkých hráčů. U některé hry vám může stačit 60 Hz, u jiné zase efektivně využijete 120 Hz. Konkrétně Samsungy umožní nastavit 60 Hz nebo můžete využít adaptivní režim, v němž telefon rozhoduje automaticky. Režim neustále aktivních 120 Hz často chybí, a nepomůžete si ani nabídkou pro vývojáře. Proč musí výrobci telefonů rozhodovat za nás?

Výrobci se v posledních letech snaží zbourat auru Androidu jakožto systému pro technologické geeky a nadšence. Vždyť i takové Pixely 9 jsou navrženy spíše pro běžné uživatele, kteří se nechtějí příliš pachtit v nastavení. Pak tu ale máme nemalou skupinu uživatelů, která by uvítali detailní nastavení telefonu jako to bylo možné v minulosti – klidně v nabídce, kam běžný uživatel ani nezavítá. V současné době to ale nejen Google hraje na jistotu...