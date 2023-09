Výrobci příslušenství počítají s bezdrátovým nabíjením Qi2. Jenže chybí Android, který by jej podporoval

Pokud bychom měli najít společný znak novinek oznámených na nedávném veletrhu IFA, byla by to rozhodně podpora standardu Qi2 pro bezdrátové dobíjení. Jenže, výrobci mobilního příslušenství jsou tentokrát o dost napřed. Zatím totiž neexistuje žádný Android, který by jej podporoval. A ani výhled na letošní chystané telefony nenasvědčuje, že bychom se u Androidů podpory Qi2 dočkaly ještě letos.

Qi2 přímo nahradí stávající standard Qi, jelikož vznikl pod hlavičkou konsorcia WPC. Jeho členem je i Apple, a tak není divu, že je nový standard výrazně ovlivněný technologií MagSafe. Qi2 tak i tentokrát využívá magnety k tomu, aby byli přijímač a vysílač přesně zarovnané, tj. aby se zlepšila energetická efektivita bezdrátového přenosu energie. Navíc, stojánky na stůl, držáky do auta nebo powerbanky se stojánkem díky podpoře Qi2 zaručí, že v nich bude telefon držet bez jakýchkoliv doplňkových uchycení. A to nám zjednoduší život.



Belkin, Anker a Mophie už mají mobilní příslušenství s podporou Qi2. Jenže se stále čeká na první Android, který bude podporovat tento nový standard pro bezdrátové dobíjení

Výrobci příslušenství správně odhadli, že po standardu Qi2 bude velká poptávka. Na veletrhu IFA ukázaly značky Anker, Belkin a Mohpie kompletní řady produktů s podporou Qi2. Ty samozřejmě v rámci zpětné podpory fungují i s technologií MagSage, a to je naprosto v pořádku, jenže mezi Androidy nenajdeme ani jedno podporované zařízení! A to se bavíme o technologii, která by v následujících letech měla stát za postupným zvyšováním rychlostí bezdrátového nabíjení.

Pixel 8 už to s podporou nestihne

Univerzální Qi nabíjení zařízení maximálně 15 Watty, Qi2 si má vyšlápnout na nabíjení pod hlavičkou jednotlivých výrobců, které bývá rychlejší. Jenže k němu zase potřebujete přesný model telefonu a přesný model nabíječky s patřičným adaptérem. Qi2 celou záležitost značně zjednoduší a zpřehlední.

Podle webu asociace WPC se prvních certifikovaných telefonů dočkáme v posledním čtvrtletí tohoto roku. Jenže, Pixel 8, který je doslova za dveřmi, tento standard nepodporuje. A všechny další významné Android značky už své letošní novinky dávno představily. Koncem roku by tak podpora mohla dorazit do některého z telefonů, které budou mít čínskou exkluzivitu. Pro zbytek světa vypadá nejpravděpodobněji podpora Qi2 u řady Galaxy S24 od Samsungu. Jenže, s tou můžeme počítat až v prvním čtvrtletí příštího roku.

Takto Apple v roce 2020 představil technologii MagSafe: