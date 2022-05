Výrobci už nebudou dotovat polovodiče ze svého. Připravte se na brzký nárust cen telefonů a tabletů

Trend rostoucích cen, za nimiž stojí dvouletá pandemie koronaviru, s ní související lockdowny v Číně, a probíhající konflikt na Ukrajině, se brzy promítne i do mobilního průmyslu. Samsung chce následovat polovodičového giganta TSMC, který již zvýšil ceny, a jakožto jeden z největších polovodičových výrobců na světě chystá zdražení čipů o patnáct až dvacet procent. Nejvýraznější zdražování se má týkat starších či méně efektivnějších výrobních technologií, které bývají typicky nasazeny u telefonů nižší a střední třídy.

Samsung společně s TSMC zajišťují více než dvě třetiny celosvětových dodávek čipsetů. Kvůli rostoucím cenám chemických surovin, wafferů, výrobních zařízení, potřebných materiálů a dopravy, už výrobci nebudou „dotovat“ vyšší vstupní investice ze svého, ale budou je muset naúčtovat odběratelům. V některých případech ceny polovodičů vyskočí dokonce až o třetinu, což se samozřejmě promítne i do koncových cen telefonů a tabletů.

Poptávka po čipech je celosvětově tak velká, že by měla převyšovat nabídku až do roku 2027! Někteří zájemci o polovodičové čipy si budou muset zvyknout na to, že pokud si k čipsetům připlatí „něco navíc“, dostanou je oproti jiným odběratelům o něco dříve. Vyšší ceny, které by měly platit již od poloviny letošního roku (tj. u smartphonů se promítnou zejména v období před Vánoci), však zájemce o čipy neodradí. Samsung očekává, že se jeho seznam objednávek brzy ještě naroste.

Polovodičoví giganti v současné době pilují nové, ještě úspornější výrobní technologie. Samsung vylepšuje výtěžnost svého 4nm procesu a v průběhu následujícího čtvrtletí chystá jihokorejský výrobce hromadnou výrobu čipsetů 3nm technologií. Jenže, kvůli nižší výtěžnosti 4nm technologie je tento termín v ohrožení. Také TSMC mělo původně 3nm proces nasadit ještě letošním roce, jenže kvůli nízké výtěžnosti na něj přejde až začátkem příštího roku.

Zdroj Bloomberg