Výrobci už se nebudou moci vymlouvat. Nové Snapdragony zpřístupní až osmiletou softwarovou podporu

Softwarová podpora u smartphonů se v posledních letech výrazně zlepšila. Přesto však existují značky, které ji berou naprosto vážně, a ty, které se u aktualizací drží spíše při zemi. Softwarová podpora u nových telefonů bude stále na výrobcích telefonů, kteří už se ale nebudou moci vymlouvat na to, že jim výrobce čipsetu zajistil pouze omezenou podporu. S ohledem na roky aktualizací systému a zabezpečení tak bude více než kdy jindy záviset na konkrétním použitém procesoru.



Samsung a Google drží prvenství v délce softwarových aktualizacích dopmodelů. Google s Qualcommem u vybraných čipsetů vyjednali až osmiletou softwarovou podporu, její skutečná délka však bude vždy na rozhodnutí samotných výrobců

Tato novinka přichází od Qualcommu, který na rozšířené podpoře spolupracuje přímo s Googlem. U telefonů s procesorem Snapdragon 8 Elite je novým maximem až osmiletá podpora velkých updatů systému a bezpečnostních záplat. Stejná, tedy až osmiletá, podpora platí i pro procesory řady Snapdragon 7, které budou oznámeny v průběhu letošního roku. Osm let je maximum, vždy však bude záležet na konkrétním OEM výrobci, zda tuto prodlouženou dobu pro softwarovou podporu využije. Jinými slovy, zda se mu vyplatí vyvíjet software i pro své hodně staré telefony.

Až osm let, a to nejen pro nejvýkonnější telefony

Qualcomm a Google si od toho slibují delší životní cyklus Androidů, protože eliminují jedno problematické místo. Když se však výrobci tvrdošíjně rozhodnou, že starší topmodely aktualizovat nebudou, Google ani Qualcomm s tím nic nesvedou. V tiskové zprávě však uvádí, že řada výrobců přislíbila závazek delší softwarové podpory. Jak konkrétně, bude jasné až za pár týdnů a měsíců. To se totiž na trh dostanou první jarní novinky, a část z nich uvidíme již příští týden na veletrhu MWC v Barceloně. Právě tam by mohly zaznít první důkazy, že to mobilní výrobci začnou s delší softwarovou podporou myslet opravdu vážně.

Součástí dohody obou amerických gigantů je to, že program rozšířené podpory bude zahrnovat pět následujících generací mobilních čipsetů řad Snapdragon 7 a Snapdragon 8. U starších čipsetů se podpora zpětně prodlužovat nebude. Aktuálním rekordmanem v softwarové podpoře je řada Galaxy S25 od Samsungu či Pixel 9 od Googlu. V obou případech je softwarová podpora těchto telefonů sedmiletá.

A je tu i pohled z druhé strany. Google by totiž měl vyjednat stejnou dohodu i s Mediatekem, jehož čipsety se často používají hlavně u čínských značek. Právě tam to s dlouhodobou softwarovou podporou není úplně ideální.

