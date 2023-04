Výrobky IKEA si zobrazíte doma v rozšířené realitě i pomocí Androidu. Google je zařadil do svého 3D katalogu

Výrobky nábytkářského gigantu IKEA jsou natolik populární, že si je můžete chtít nejprve představit u vás doma, než se vydáte do obchodního domu. Právě k tomu slouží u iPhonů aplikace IKEA Place. Jenže Androidy měly až dosud smůlu. Aplikace, která umožňovala zobrazení 3D modelů výrobků v reálném světě, se na Google Play objevila v roce 2019, jenže záhy z obchodu zmizela. A to bez udání důvodu. Po čtyřech letech nečinnosti však Google zařadil nabídku produktů od IKEA do svého 3D prohlížeče, který je součástí webového vyhledávače.

Pokud si na Googlu vyhledáte produkt s tohoto obchodního řetězce s nezaměnitelným švédským jménem, na Googlu na vás u detailu produktu vyskočí tlačítko „Zobrazit ve 3D“. Prostorový model kusu nábytku či dekorace si tak můžete zobrazit přímo u sebe doma. Oproti zvířatům a olympijským sportovcům však nelze měnit měřítko 3D objektů. Mají rozměry stejné jako ve skutečnosti, abyste jejmohli u sebe doma „virtuálně dopasovat“.



Uživatelé Androidů se konečně dočkali. Přímo ve vyhledávání na Googlu si zobrazíte 3D podobu nábytku a dekorací z obchodu IKEA. Následně si je zobrazíte v rozšířené realitě i u sebe doma (Obr.: 9to5google)

Na kus nábytku se můžete pomocí smartphonu podívat ze všech stran, otočit jej, jak potřebujete, či mu nastavit patřičný dekor z nabídky. Funkce však zatím startuje postupně, a tak je možné, že u vašeho telefonu při vyhledávání ještě nebude dostupná. Postupem času si ale budete moc vyzkoušet, zda se nová komoda vejde vedle postele, a pokud ano, podíváte se, jak k ní bude ladit.

Představení aplikace IKEA Place pro iOS:

Zdroj: 9to5Google