Deset let s Apple Watch. První recenze nedopadly moc dobře, všem vadila slabá výdrž

Apple Watch slaví 10 let. První velký produkt Tima Cooka byl oznámený 9. září 2014 společně s iPhonem 6 a iPhone 6 Plus. Hodinky se do prodeje dostaly až v dubnu roku 2015, ovšem už o rok později se Apple stal třetí nejpopulárnější značkou nositelností. A to po Fitbitu a Xiaomi.

Dnes jsou Apple Watch, i díky relativně skromnému příspěvku první generace (ve srovnání s navazujícími generacemi), na špici chytrých hodinek.

První generace hodinek Apple Watch měla 38mm nebo 42mm tělo (a celkem tři různé varianty) ze zlata, nerezové oceli nebo hliníku a keramická nebo skleněná záda. Safírové krycí 3D sklo bylo použito i na Retina displeji (vyjma verze Sport s Ion-X sklem). Panel měl čtvercovou podobu s úhlopříčkou 1,34 nebo 1,5 palce a rozlišení 272 × 340, resp. 312 × 390 pixelů. Hodinky splňovaly odolnost IPx7, takže byly odolné proti metrovému ponoření do vody po dobu 30 minut. Na svém těle měly digitální korunku a doplňkové tlačítko, nabíjení probíhalo bezdrátově. Hodinky však ještě neměly GPS, ta byla k dispozici až od navazující druhé generace hodinek.

Hodinky poháněl 28nm procesor Apple S1 (520MHz jádro Cotex-A7), měly 8GB úložiště a 512GB RAM, a dokázaly změřit aktivity, cvičení, spálené kalorie nebo srdeční tep. Ze zápěstí jste mohli ovládat přehrávání hudby v iPhonu nebo jeho fotoaparát. Hodinky uměly upozornit na příchozí hovor (mohli jste jej vyřídit i přímo na zápěstí), odpovídat na textovky bylo možné předpřipravenými reakcemi, smajlíky nebo jste zprávu hodinkám nadiktovali, a ta se převedla do textu.

Hodinky byly připravené k podpoře souběžně oznámené platební služby Apple Pay, a už jejich první generace podporovala bezdrátové dobíjení. Baterie měla kapacitu 205 mAh, a to znamenalo, že večer jste vždy museli dát hodinky do nabíječky, jinak by se nedožily rána. A to, jako by předznamenalo budoucnost chytrých hodinek se systémy WatchOS a WearOS, jejichž výdrž se do dnešních dní nijak extrémně neprodloužila. První generace hodinek navíc měla omezenou dostupnost a na svou dobu vysokou cenu – 349 dolarů (cca 9 100 Kč s DPH dle tehdejšího kurzu).

První recenze nedopadly dobře

Při dnešním pohledu na dobové recenze je vidět, že první generace hodinek nedopadla vůbec dobře. Testery mimo rychle vybíjející se baterie nenadchly ani notifikace. Pro mnohé bylo neustálé vibrování zápěstí velmi otravné, zobrazených informací bylo zbytečně moc. Uživatelské rozhraní WatchOS bylo podle mnohých příliš komplikované, nepřehledné a také hodně pomalé. A to až do té míry, že než funkce na hodinkách naběhla, vytáhli jste z kapsy iPhone a otevřeli na něm danou aplikaci rychleji. Plusem však bylo to, že už u první generace bylo prostředí v češtině a fungovalo i diktování hlasem.

Představení první generace hodinek Apple Watch:

Apple Watch první generace dostaly i auru módního zařízení. Podle některých nezáleželo na funkcích, ale na tom, jak vypadají. A zde by důležitý aspekt vyměnitelných řemínků. Mnozí predikovali, že budeme Apple Watch kupovat jen proto, aby udělaly radost. Podobně jako boty nebo oblečení.

Závěrem většiny recenzí bylo to, že chytré hodinky Apple Watch sice chcete mít, ale rozhodně je nepotřebujete. Třeba i proto, že provázanost mezi iPhonem (Apple Watch vypadaly jako jeho zmenšenina) a uživatelem nebyla taková, jakou bychom si představovali. Jenže, nedostatky – to už je úděl všech prvních generací nových produktů, Apple Watch nevyjímaje.

Apple Watch první generace se přesto dostaly do seznamu nejlepších 25 vynálezů roku 2014 podle časopisu Time. A kdo by to byl tehdy tušil, že se zprvu podceňovaný produkt dostane tam, kde aktuálně je? Apple Watch diktují trendy nositelností, a svými funkcemi už dávno překročily hranici „prodloužené ruky“ iPhonu. Z Apple Watch se stál nástroj pro monitoring zdraví, který předchází zdravotním komplikacím a zachraňuje lidské životy i tam, kde není k dispozici mobilní pokrytí. A pokud se na trhu objeví nový model špičkových chytrých hodinek, už sami výrobci, nebo posléze uživatelé, je srovnávají právě s Apple Watch.

Už dnes Apple představí jubilejní desátou generaci.